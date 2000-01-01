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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ কার্ডানো বাস্তুতন্ত্র টোকেনসমূহ

কার্ডানো বাস্তুতন্ত্র সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00086
+0.01%
+0.01%
-0.01%
$ 74.86B
$ 85.23M
2
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1885
+1.01%
+9.60%
+5.89%
$ 6.94B
$ 44.96M
3
FET
FET
FET
$ 0.1329
+1.06%
+10.04%
-2.27%
$ 302.01M
$ 5.22M
4
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03576
-0.11%
+1.73%
-1.97%
$ 42.13M
$ 31.20M
5
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.03273
-0.30%
+5.51%
+11.82%
$ 27.94M
$ 2.33M
6
SNEK
SNEK
SNEK
$ 0.0003338
+0.06%
+5.85%
+3.87%
$ 24.05M
$ 182.90M
7
rsERG
rsERG
RSERG
$ 0.245924
+2.09%
+0.22%
+20.09%
$ 24.04M
$ 8.69K
8
SingularityNET
SingularityNET
AGIX
$ 0.058096
+1.47%
+0.11%
-1.93%
$ 13.83M
$ 13.48K
9
Iagon
Iagon
IAG
$ 0.02137139
+0.78%
+0.05%
+2.51%
$ 10.23M
$ 37.34K
10
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSD
IUSD
$ 1.006
+0.76%
+0.01%
+2.65%
$ 9.58M
$ 17.71K
11
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.476011
+0.20%
+0.06%
+21.82%
$ 8.57M
$ 17.32K
12
Anzens USDA
Anzens USDA
USDA
$ 1.003
-0.30%
+0.01%
+0.58%
$ 6.78M
$ 115.43K
13
Hosky
Hosky
HOSKY
$ 6.351E-9
+3.15%
+9.10%
+2.35%
$ 6.35M
--
14
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.003205
-0.13%
+6.71%
+5.11%
$ 5.48M
$ 4.03M
15
Infinity Rising
Infinity Rising
RISE
$ 0.00152579
-0.44%
+0.10%
+3.97%
$ 4.56M
$ 15.18K
16
Djed
Djed
DJED
$ 1.0
-0.70%
+0.01%
+2.48%
$ 4.02M
$ 31.71K
17
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007513
+1.00%
+9.40%
+3.49%
$ 3.99M
$ 7.34M
18
Liqwid Finance
Liqwid Finance
LQ
$ 0.194463
+0.39%
+0.08%
+12.85%
$ 3.95M
$ 661.28
19
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000127
-3.05%
+5.83%
+2.42%
$ 3.16M
$ 29.26M
20
Surf Lending
Surf Lending
SURF
$ 0.153267
+3.74%
+0.06%
-3.07%
$ 3.07M
$ 41.11K
21
Nuvola Digital
Nuvola Digital
NVL
$ 0.153155
0.00%
+0.05%
-2.81%
$ 2.60M
$ 132.36
22
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
0.00%
$ 1.93M
$ 34.09K
23
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00181681
0.00%
--
+0.33%
$ 1.88M
$ 32.49
24
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0.097546
+0.20%
--
+12.70%
$ 1.86M
$ 3.01K
25
Ascend
Ascend
ASCEND
$ 0.103541
+0.35%
+0.11%
+17.42%
$ 1.60M
$ 7.61K
26
ChainSwap
ChainSwap
CSWAP
$ 0.001697
0.00%
+23.70%
+23.61%
$ 1.50M
$ 861.89K
27
Palm Economy
Palm Economy
PALM
$ 0.00010669
+0.43%
+0.08%
+2.64%
$ 1.24M
$ 224.40
28
NuNet
NuNet
NTX
$ 0.001906
0.00%
+4.10%
-4.70%
$ 960.79K
$ 14.64M
29
CockCardano
CockCardano
COCK
$ 0.00090579
+0.14%
+0.08%
+13.90%
$ 905.79K
$ 1.24K
30
Surge
Surge
SURGE
$ 0.03313492
+0.20%
+0.07%
+18.28%
$ 828.37K
$ 7.58K
31
Xerberus
Xerberus
XER
$ 0.00156822
+0.31%
+0.15%
+8.81%
$ 467.60K
$ 329.77
32
TITAN
TITAN
TITAN
$ 0.01639234
+0.20%
+0.13%
+3.24%
$ 432.76K
$ 121.28
33
BabySNEK
BabySNEK
BBSNEK
$ 5.63E-6
+3.49%
+8.00%
+13.28%
$ 432.11K
--
34
WingRiders
WingRiders
WRT
$ 0.00410132
+0.23%
+0.07%
+6.06%
$ 393.30K
$ 755.00
35
Factor
Factor
FACT
$ 0.294
0.00%
+0.63%
-4.33%
$ 339.59K
$ 5.55K
36
Nikepig
Nikepig
NIKEPIG
$ 0.00035297
+0.46%
--
+5.15%
$ 317.41K
$ 190.98
37
Revuto
Revuto
REVU
$ 0.00160959
-0.60%
-0.00%
+3.03%
$ 293.13K
$ 15.19K
38
Bodega
Bodega
BODEGA
$ 0.01421214
+0.19%
--
-4.54%
$ 291.35K
$ 273.21
39
AGENT
AGENT
AGENT
$ 0.00013322
0.00%
--
0.00%
$ 133.22K
$ 300.57
40
FREN
FREN
FREN
$ 3.05043E-7
+3.15%
+5.40%
+4.43%
$ 128.17K
--
41
NMKR
NMKR
$NMKR
$ 5.664E-5
0.00%
+3.30%
+2.31%
$ 106.86K
--
42
Charles the Chad
Charles the Chad
CHAD
$ 9.085E-5
0.00%
-2.10%
-10.08%
$ 90.85K
--
43
OccamFi
OccamFi
OCC
$ 0.00089432
+0.52%
--
+16.35%
$ 75.96K
$ 141.58
44
Charli3
Charli3
C3
$ 0.00205422
0.00%
--
-3.92%
$ 73.28K
$ 0.51
45
LOBSTER
LOBSTER
$LOBSTER
$ 7.1205E-11
0.00%
+3.30%
0.00%
$ 71.21K
--
46
VIPER
VIPER
VIPER
$ 9.10546E-7
0.00%
+8.00%
-2.55%
$ 69.85K
--
47
CRAWJU
CRAWJU
CRAWJU
$ 7.011E-5
0.00%
+20.60%
+20.82%
$ 69.69K
--
48
Danzo
Danzo
DANZO
$ 5.63917E-7
0.00%
+4.90%
-1.19%
$ 38.91K
--
49
Mithrandir Token
Mithrandir Token
MITHR
$ 0.00122561
0.00%
--
0.00%
$ 34.04K
$ 2.48
50
Cogito Finance
Cogito Finance
CGV
$ 0.00026764
0.00%
--
+10.86%
$ 24.35K
$ 68.15

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

কার্ডানো বাস্তুতন্ত্র টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
কার্ডানো বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 58 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $82.32B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা কার্ডানো বাস্তুতন্ত্র টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা কার্ডানো বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 36.50% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে SUGAR সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো কার্ডানো বাস্তুতন্ত্র টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 58 কার্ডানো বাস্তুতন্ত্র টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় কার্ডানো বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে USDC, ADA, FET অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
কার্ডানো বাস্তুতন্ত্র বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব কার্ডানো বাস্তুতন্ত্র টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $82.32B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

কার্ডানো বাস্তুতন্ত্র সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।