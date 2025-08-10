Glo Dollar প্রাইস (USDGLO)
Glo Dollar(USDGLO) বর্তমানে 1.001USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.40MUSD। USDGLO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ USDGLO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USDGLO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Glo Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00199099 ছিল।
গত 30 দিনে, Glo Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0011740729 ছিল।
গত 60 দিনে, Glo Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001268267 ছিল।
গত 90 দিনে, Glo Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006358890901822 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00199099
|+0.20%
|30 দিন
|$ -0.0011740729
|-0.11%
|60 দিন
|$ -0.0001268267
|-0.01%
|90 দিন
|$ +0.0006358890901822
|+0.06%
Glo Dollar এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.17%
+0.20%
+0.10%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Glo Dollar (ticker: USDGLO) is the stablecoin that funds public goods. Stablecoin companies generate $7.4 billion annually from their stablecoin reserves. Our approach is different—we funnel 100% of our profits to charitable causes and public goods.
