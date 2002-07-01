ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ আরবিট্রাম ইকোসিস্টেম টোকেনসমূহ

আরবিট্রাম ইকোসিস্টেম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00086
+0.01%
+0.01%
-0.01%
$ 74.86B
$ 85.23M
2
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0009
+0.04%
+0.01%
-0.02%
$ 10.58B
$ 57.23K
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 71,962.17
+0.63%
+11.65%
+14.34%
$ 8.38B
$ 4.43
4
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 71,673
+0.52%
+0.11%
+14.18%
$ 7.01B
$ 697.59M
5
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.648
-0.05%
+9.12%
+21.21%
$ 7.01B
$ 147.88K
6
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 2,290.03
+0.61%
+0.19%
+22.41%
$ 5.50B
--
7
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.68B
$ 1.05M
8
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
+0.03%
+0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.45M
9
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,529.73
+1.39%
+21.24%
+21.55%
$ 4.13B
$ 0.14
10
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999591
+0.01%
0.00%
+0.07%
$ 4.06B
$ 239.52M
11
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999716
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 2.78B
$ 173.91M
12
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.75B
--
13
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.722
+0.78%
+13.16%
+9.50%
$ 2.32B
$ 289.10K
14
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.15B
$ 1.95M
15
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 97.64
+0.17%
+11.68%
+13.16%
$ 1.52B
$ 2.73K
16
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.36B
$ 5.84M
17
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000003146
+1.82%
+23.45%
+21.06%
$ 1.32B
$ 204.16B
18
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.2151
+0.88%
+10.03%
+14.84%
$ 1.12B
$ 45.68K
19
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 1.04B
$ 805.51K
20
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,463.08
+0.71%
+0.19%
+22.35%
$ 1.04B
$ 24.52K
21
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 71,338
-0.02%
+0.11%
+19.06%
$ 995.59M
$ 73.11
22
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.09747
+0.13%
+14.86%
+14.69%
$ 899.64M
$ 8.25M
23
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,670.17
+0.53%
+0.19%
+22.17%
$ 854.80M
$ 2.71M
24
GHO
GHO
GHO
$ 0.998679
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 698.08M
$ 9.75M
25
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 71,920
+0.37%
+0.12%
+14.43%
$ 608.63M
$ 185.09K
26
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.629
+0.43%
+5.90%
+15.56%
$ 574.94M
$ 789.41K
27
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.0892
-0.57%
+16.05%
+20.02%
$ 559.90M
$ 6.39M
28
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998543
0.00%
0.00%
0.00%
$ 550.62M
$ 735.10K
29
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.5669
+1.41%
+16.54%
+30.68%
$ 499.60M
$ 11.39M
30
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9986
0.00%
+0.01%
-0.05%
$ 493.82M
$ 5.81K
31
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 71,607
+0.35%
+0.11%
+14.40%
$ 464.71M
$ 35.80K
32
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,593.67
+0.08%
+0.19%
+21.62%
$ 433.53M
$ 23.38M
33
Curve
Curve
CRV
$ 0.2697
-0.15%
+14.42%
+9.26%
$ 411.64M
$ 4.31M
34
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.11
+0.91%
0.00%
+0.91%
$ 356.21M
$ 1.24M
35
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,429.91
+0.47%
+0.19%
+22.06%
$ 345.55M
$ 361.47K
36
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9989
-0.02%
+0.07%
+0.07%
$ 337.08M
$ 252.20K
37
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 122.9
+0.51%
+8.26%
+19.07%
$ 324.95M
$ 599.77
38
tBTC
tBTC
TBTC
$ 71,762
+0.17%
+0.12%
+14.35%
$ 323.28M
$ 16.16M
39
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.9045
+1.91%
+7.31%
+16.95%
$ 313.28M
$ 1.16M
40
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3424
+0.41%
+12.45%
+13.08%
$ 289.35M
$ 738.67K
41
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.63
-0.27%
+0.03%
-0.32%
$ 278.88M
$ 674.05K
42
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.475
-0.60%
+15.49%
+12.44%
$ 254.77M
$ 742.35K
43
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002591
+1.53%
+12.68%
+12.54%
$ 228.26M
$ 285.76B
44
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 1.0
+0.10%
+0.00%
+0.12%
$ 215.27M
$ 101.70M
45
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999388
+0.01%
0.00%
+0.05%
$ 212.54M
$ 16.94M
46
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 71,297
+0.37%
+0.11%
+14.19%
$ 212.51M
$ 33.20K
47
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.096
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 201.29M
$ 2.43M
48
Compound
Compound
COMP
$ 18.76
+0.43%
+6.43%
+18.60%
$ 188.70M
$ 3.72K
49
USDai
USDai
USDAI
$ 0.999192
-0.01%
0.00%
+0.03%
$ 176.00M
$ 53.67K
50
$ 774.24
+0.06%
+0.12%
-1.13%
$ 167.52M
$ 90.46

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

আরবিট্রাম ইকোসিস্টেম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
আরবিট্রাম ইকোসিস্টেম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 434 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $166.13B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা আরবিট্রাম ইকোসিস্টেম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা আরবিট্রাম ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 33.10% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে ADOGE সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো আরবিট্রাম ইকোসিস্টেম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 434 আরবিট্রাম ইকোসিস্টেম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় আরবিট্রাম ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে USDC, USDS, WBTC অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
আরবিট্রাম ইকোসিস্টেম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব আরবিট্রাম ইকোসিস্টেম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $166.13B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

আরবিট্রাম ইকোসিস্টেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।