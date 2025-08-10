CRYORAT প্রাইস (CRYORAT)
CRYORAT(CRYORAT) বর্তমানে 0,02899931USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 234,95KUSD। CRYORAT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CRYORAT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CRYORAT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, CRYORAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,00118401 ছিল।
গত 30 দিনে, CRYORAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,0052061504 ছিল।
গত 60 দিনে, CRYORAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,0003036517 ছিল।
গত 90 দিনে, CRYORAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0,00435750628635063 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0,00118401
|+4,26%
|30 দিন
|$ +0,0052061504
|+17,95%
|60 দিন
|$ +0,0003036517
|+1,05%
|90 দিন
|$ -0,00435750628635063
|-13,06%
CRYORAT এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0,84%
+4,26%
+14,46%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
CRYORAT is the governance token of an individual research project from CryoDAO. While a primitive model of small mammal cryopreservation (hamsters) was attempted in 1956, it is remarkable and disturbing how long this research model has been abandoned. The technological challenges associated with extending and advancing this model with modern approaches (surgery, small animal CPB, blood substitutes, and imaging) make it a daunting project for researchers. CRYORAT will attempt to establish the first-ever high-subzero cryopreservation and revival of a rat.
|1 CRYORAT থেকে VND
₫763,11684265
|1 CRYORAT থেকে AUD
A$0,0443689443
|1 CRYORAT থেকে GBP
￡0,0214594894
|1 CRYORAT থেকে EUR
€0,0246494135
|1 CRYORAT থেকে USD
$0,02899931
|1 CRYORAT থেকে MYR
RM0,1229570744
|1 CRYORAT থেকে TRY
₺1,1794019377
|1 CRYORAT থেকে JPY
¥4,26289857
|1 CRYORAT থেকে ARS
ARS$38,409586095
|1 CRYORAT থেকে RUB
₽2,3196548069
|1 CRYORAT থেকে INR
₹2,5438194732
|1 CRYORAT থেকে IDR
Rp467,7307409693
|1 CRYORAT থেকে KRW
₩40,2765616728
|1 CRYORAT থেকে PHP
₱1,6457108425
|1 CRYORAT থেকে EGP
￡E.1,4076265074
|1 CRYORAT থেকে BRL
R$0,1574662533
|1 CRYORAT থেকে CAD
C$0,0397290547
|1 CRYORAT থেকে BDT
৳3,5187762754
|1 CRYORAT থেকে NGN
₦44,4092533409
|1 CRYORAT থেকে UAH
₴1,1979614961
|1 CRYORAT থেকে VES
Bs3,71191168
|1 CRYORAT থেকে CLP
$28,01333346
|1 CRYORAT থেকে PKR
Rs8,2172444816
|1 CRYORAT থেকে KZT
₸15,6497676346
|1 CRYORAT থেকে THB
฿0,9372576992
|1 CRYORAT থেকে TWD
NT$0,867079369
|1 CRYORAT থেকে AED
د.إ0,1064274677
|1 CRYORAT থেকে CHF
Fr0,023199448
|1 CRYORAT থেকে HKD
HK$0,2273545904
|1 CRYORAT থেকে MAD
.د.م0,2621537624
|1 CRYORAT থেকে MXN
$0,5385171867
|1 CRYORAT থেকে PLN
zł0,1055574884
|1 CRYORAT থেকে RON
лв0,1261469985
|1 CRYORAT থেকে SEK
kr0,2775233967
|1 CRYORAT থেকে BGN
лв0,0484288477
|1 CRYORAT থেকে HUF
Ft9,8400458692
|1 CRYORAT থেকে CZK
Kč0,6084055238
|1 CRYORAT থেকে KWD
د.ك0,00884478955
|1 CRYORAT থেকে ILS
₪0,0994676333