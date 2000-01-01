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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ বিকেন্দ্রীভূত বিজ্ঞান (DeSci) টোকেনসমূহ

বিকেন্দ্রীভূত বিজ্ঞান (DeSci) সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2712
-0.07%
+6.84%
+2.80%
$ 135.95M
$ 489.09K
2
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.004025
+0.20%
+9.45%
+10.22%
$ 82.73M
$ 17.41M
3
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.03246
+3.83%
+33.27%
+37.27%
$ 73.70M
$ 8.25M
4
The Innovation Game
The Innovation Game
TIG
$ 0.940169
-0.68%
+0.19%
+21.14%
$ 28.49M
$ 681.93K
5
NOVA
NOVA
SN68
$ 4.72
+0.85%
+0.08%
-2.07%
$ 23.12M
$ 397.17K
6
HairDAO
HairDAO
HAIR
$ 17.22
+1.18%
+0.24%
+26.90%
$ 12.07M
$ 27.47K
7
VENOM
VENOM
VENOM
$ 0.009869
-3.22%
-2.66%
+0.97%
$ 9.75M
$ 6.02M
8
VitaDAO
VitaDAO
VITA
$ 0.300833
+2.84%
+0.30%
+32.53%
$ 7.91M
$ 20.79K
9
GenesisL1
GenesisL1
L1
$ 0.112494
+0.01%
+0.06%
+12.06%
$ 4.67M
$ 58.35K
10
Bluzelle
Bluzelle
BLZ
$ 0.00677483
+1.05%
+0.07%
+7.79%
$ 3.23M
$ 112.05K
11
SpineDAO Token
SpineDAO Token
SPINE
$ 0.00261505
+1.60%
+0.24%
+26.98%
$ 2.61M
$ 12.90K
12
Gridcoin
Gridcoin
GRC
$ 0.00449346
-0.01%
--
+40.56%
$ 2.27M
$ 639.72
13
Aubrai by Bio
Aubrai by Bio
AUBRAI
$ 1.48
+2.07%
+0.31%
+32.14%
$ 2.13M
$ 5.98K
14
VitaRNA
VitaRNA
VITARNA
$ 0.869965
+7.97%
+0.37%
+12.60%
$ 2.12M
$ 24.50K
15
Cypher Tempre
Cypher Tempre
CPHY
$ 0.0012027
+0.32%
+0.10%
+10.21%
$ 1.20M
$ 433.26
16
ValleyDAO
ValleyDAO
GROW
$ 0.1019
+2.77%
+0.31%
+27.09%
$ 1.18M
$ 3.08K
17
AxonDAO Governance Token
AxonDAO Governance Token
AXGT
$ 0.00357176
+0.75%
+1.23%
+131.32%
$ 987.02K
$ 20.17K
18
Cerebrum DAO
Cerebrum DAO
NEURON
$ 2.215E-5
+3.55%
+23.40%
+28.48%
$ 698.85K
--
19
CryoDAO
CryoDAO
CRYO
$ 0.2066
+3.16%
+0.32%
+34.05%
$ 596.64K
$ 21.84K
20
Curetopia
Curetopia
CURES
$ 0.01304379
+3.77%
+0.32%
+34.50%
$ 513.03K
$ 25.18K
21
Quantum Biology DAO
Quantum Biology DAO
QBIO
$ 0.00254701
+0.74%
+0.22%
+23.34%
$ 495.18K
$ 16.54K
22
D1ckGPT
D1ckGPT
DICK
$ 0.00594559
+2.23%
+0.25%
+27.28%
$ 388.69K
$ 3.61K
23
GenomesDAO GENOME
GenomesDAO GENOME
GENOME
$ 0.00038119
0.00%
+0.17%
+12.99%
$ 381.19K
$ 1.31
24
HydraDAO
HydraDAO
HYDRA
$ 0.03153629
+1.00%
+0.24%
+27.17%
$ 371.22K
$ 5.00K
25
Factor
Factor
FACT
$ 0.294
0.00%
+0.63%
-4.33%
$ 339.59K
$ 5.55K
26
Dynex
Dynex
DNX
$ 0.002507
+1.92%
-2.95%
-1.78%
$ 279.32K
$ 1.05M
27
Welshare Health Token
Welshare Health Token
WEL
$ 0.00035101
+0.41%
--
+21.68%
$ 271.23K
$ 5.40
28
PoSciDonDAO Token
PoSciDonDAO Token
SCI
$ 0.04729682
+0.06%
--
+19.28%
$ 252.75K
$ 196.84
29
DigiHealth
DigiHealth
DGH
$ 0.00023191
+0.60%
--
+24.96%
$ 231.92K
$ 11.55
30
Rifampicin
Rifampicin
$RIF
$ 0.00021047
+0.81%
+0.22%
+24.32%
$ 210.40K
$ 9.57K
31
yesnoerror
yesnoerror
YNE
$ 0.00020687
-0.49%
+0.13%
+13.78%
$ 206.87K
$ 38.03K
32
Urolithin A
Urolithin A
$URO
$ 0.00018664
+0.65%
+0.25%
+25.01%
$ 186.58K
$ 6.37K
33
Data Lake
Data Lake
LAKE
$ 0.00010301
+0.76%
+0.05%
-3.78%
$ 171.39K
$ 1.75K
34
PsyDAO
PsyDAO
PSY
$ 0.00341591
+2.52%
--
+28.65%
$ 116.73K
$ 2.82K
35
Eli5a
Eli5a
ELI5A
$ 0.0051569
+0.97%
+0.17%
+7.30%
$ 106.30K
$ 616.24
36
AIMX
AIMX
AIMX
$ 0.00015412
0.00%
+0.00%
+1.00%
$ 81.37K
$ 1.36
37
Etica
Etica
ETI
$ 0.01067258
-0.98%
+0.00%
+9.01%
$ 75.84K
$ 50.45
38
Cardio
Cardio
CARDIO
$ 8.261E-5
+1.27%
-1.30%
+50.89%
$ 73.30K
--
39
CRYORAT
CRYORAT
CRYORAT
$ 0.00796724
+1.18%
+0.24%
+27.00%
$ 70.99K
$ 1.24K
40
Imprnt
Imprnt
PRNT
$ 0.00123016
+0.53%
+0.13%
+5.16%
$ 61.50K
$ 22.15
41
VitaStem
VitaStem
VITASTEM
$ 0.00696717
+0.80%
+0.13%
-7.45%
$ 59.21K
$ 1.57K
42
ZAYA AI
ZAYA AI
ZAI
$ 0.00133516
-0.02%
--
+24.08%
$ 53.53K
$ 3.56
43
SOLVE
SOLVE
SOLVE
$ 5.044E-5
+1.43%
+21.60%
+21.72%
$ 50.45K
--
44
Deep Worm
Deep Worm
WORM
$ 4.969E-5
+2.03%
+10.60%
+14.23%
$ 49.66K
--
45
Protean
Protean
PRTN
$ 3.95024E-7
+1.17%
+16.30%
-17.54%
$ 39.29K
--
46
Brain Worms
Brain Worms
BWORM
$ 13.01
0.00%
--
+18.60%
$ 38.39K
$ 579.68
47
BitDoctorAI
BitDoctorAI
AIDD
$ 3.399E-5
+2.23%
+12.00%
+13.49%
$ 33.77K
--
48
SUI Desci Agents
SUI Desci Agents
DESCI
$ 2.259E-5
0.00%
-1.90%
-1.91%
$ 16.83K
--
49
Senku Ishigami by Virtuals
Senku Ishigami by Virtuals
SENKU
$ 1.616E-5
0.00%
+0.40%
-2.71%
$ 16.16K
--
50
Muhdo Hub
Muhdo Hub
DNA
$ 3.3E-6
0.00%
-9.20%
0.00%
$ 15.72K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

বিকেন্দ্রীভূত বিজ্ঞান (DeSci) টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
বিকেন্দ্রীভূত বিজ্ঞান (DeSci) টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 57 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $400.71M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা বিকেন্দ্রীভূত বিজ্ঞান (DeSci) টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা বিকেন্দ্রীভূত বিজ্ঞান (DeSci) টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 75.40% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে ONC সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো বিকেন্দ্রীভূত বিজ্ঞান (DeSci) টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 57 বিকেন্দ্রীভূত বিজ্ঞান (DeSci) টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় বিকেন্দ্রীভূত বিজ্ঞান (DeSci) টোকেনগুলোর মধ্যে TRAC, ATH, BIO অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
বিকেন্দ্রীভূত বিজ্ঞান (DeSci) বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব বিকেন্দ্রীভূত বিজ্ঞান (DeSci) টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $400.71M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

বিকেন্দ্রীভূত বিজ্ঞান (DeSci) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।