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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ টেলিগ্রাম অ্যাপস টোকেনসমূহ

টেলিগ্রাম অ্যাপস সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002267
+0.26%
+14.26%
+13.69%
$ 218.31M
$ 6.89B
2
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1795
+0.39%
+4.47%
-6.79%
$ 64.10M
$ 582.43K
3
Propy
Propy
PRO
$ 0.3369
-0.09%
+5.48%
+2.27%
$ 33.86M
$ 184.25K
4
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06437
+0.26%
+7.82%
+7.98%
$ 29.51M
$ 879.84K
5
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02084
+0.77%
+4.84%
+4.78%
$ 27.15M
$ 4.90M
6
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04944
+0.81%
+2.28%
+9.03%
$ 22.58M
$ 1.36M
7
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.13135
+4.65%
-30.81%
-78.65%
$ 21.97M
$ 13.98M
8
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020787
+0.13%
+6.96%
+1.92%
$ 19.53M
$ 3.50M
9
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008363
-0.10%
+3.61%
+5.83%
$ 16.77M
$ 11.30M
10
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.97
+0.13%
+10.59%
+9.11%
$ 15.99M
$ 20.40K
11
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15.54
+0.39%
+0.06%
-2.02%
$ 15.47M
$ 289.37K
12
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.0191
+0.63%
+9.25%
+11.67%
$ 12.83M
$ 3.03M
13
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001818
+0.22%
+5.37%
+3.58%
$ 11.74M
$ 453.53M
14
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.00907
+1.45%
-16.17%
-22.87%
$ 10.55M
$ 49.89M
15
Vultisig
Vultisig
VULT
$ 0.077037
0.00%
-0.02%
-4.58%
$ 7.70M
$ 24.56K
16
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.005539
+0.11%
+13.42%
+13.28%
$ 5.55M
$ 14.11M
17
Altcoinist Token
Altcoinist Token
ALTT
$ 0.01879831
+1.72%
+0.20%
+57.90%
$ 4.61M
$ 64.80K
18
Spectre AI
Spectre AI
SPECTRE
$ 0.361186
+0.59%
+0.21%
+23.74%
$ 3.61M
$ 16.94K
19
Major
Major
MAJOR
$ 0.04299
+0.62%
-4.62%
-5.31%
$ 3.52M
$ 1.95M
20
PaLM AI
PaLM AI
PALMAI
$ 0.0421
0.00%
+31.97%
+26.43%
$ 3.25M
$ 178.05K
21
$ 0.0017394
-0.05%
+18.79%
+24.10%
$ 3.11M
$ 33.10M
22
PX
PX
PX
$ 0.0118
+0.85%
+4.42%
0.00%
$ 2.31M
$ 719.20K
23
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.1147
-0.30%
+3.16%
-2.70%
$ 2.30M
$ 345.33K
24
Dither
Dither
DITH
$ 0.02257612
-0.16%
+0.16%
+71.65%
$ 2.26M
$ 25.90K
25
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.002153
+0.76%
+2.55%
+26.62%
$ 2.13M
$ 41.85M
26
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.0018054
-0.81%
+2.71%
+7.01%
$ 2.00M
$ 12.07M
27
LibertAI
LibertAI
LTAI
$ 0.102956
0.00%
--
+18.84%
$ 1.81M
$ 277.35
28
GOATS
GOATS
GOATS
$ 6.712E-5
-0.01%
+0.20%
-0.93%
$ 1.31M
--
29
CRONUS
CRONUS
CRONUS
$ 0.00128774
+2.60%
+0.17%
+20.37%
$ 1.29M
$ 1.32K
30
AstraAI
AstraAI
ASTRAAI
$ 0.12337
+0.12%
+16.18%
+4.38%
$ 1.23M
$ 248.69K
31
Fluxbot
Fluxbot
FLUXB
$ 0.00281058
+0.01%
--
+15.41%
$ 1.21M
$ 66.32
32
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0012925
-0.06%
+13.37%
+12.16%
$ 1.20M
$ 106.36M
33
xFUND
xFUND
XFUND
$ 89.51
-0.06%
+0.19%
+27.09%
$ 892.51K
$ 28.27
34
Unibot
Unibot
UNIBOT
$ 0.762499
+0.54%
+0.22%
+19.38%
$ 762.12K
$ 266.30
35
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 7.47E-5
+5.81%
+48.30%
+46.61%
$ 758.00K
--
36
Tales X
Tales X
X
$ 0.004342
-4.15%
-28.30%
-54.97%
$ 644.85K
$ 11.60M
37
Bad Idea AI
Bad Idea AI
BAD
$ 8.64707E-10
+1.06%
+51.50%
+31.04%
$ 592.14K
--
38
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00249109
-0.14%
+0.18%
+22.44%
$ 591.18K
$ 804.68
39
Elympics
Elympics
ELP
$ 0.00036491
-0.31%
-0.01%
-1.01%
$ 586.81K
$ 7.56K
40
JetTon Game
JetTon Game
JETTON
$ 0.02129
+0.09%
+1.86%
+0.57%
$ 428.39K
$ 3.10M
41
Ballz of Steel
Ballz of Steel
BALLZ
$ 0.00040082
+0.91%
--
+6.61%
$ 400.82K
$ 30.88
42
Vertus
Vertus
VERT
$ 0.000708
+0.01%
-0.16%
-1.25%
$ 373.36K
$ 29.21M
43
BUILD
BUILD
BUILD
$ 0.01491918
0.00%
+0.01%
+2.41%
$ 361.99K
$ 24.26
44
PunkCity
PunkCity
PUNK
$ 0.00651193
+0.15%
+0.06%
+4.03%
$ 313.37K
$ 1.38
45
Bombie
Bombie
BOMB
$ 3.218E-5
0.00%
0.00%
+215.80%
$ 289.64K
--
46
SmartCredit
SmartCredit
SMARTCREDIT
$ 0.122742
0.00%
--
+18.10%
$ 276.37K
$ 7.54
47
LootBot
LootBot
LOOT
$ 0.04410636
0.00%
--
+18.23%
$ 252.39K
$ 9.79
48
TypeAI
TypeAI
TYPE
$ 0.02432603
0.00%
+0.20%
+22.44%
$ 243.26K
$ 29.73
49
DeepFakeAI
DeepFakeAI
FAKEAI
$ 0.0002474
-0.08%
+0.20%
+21.80%
$ 237.22K
$ 38.60
50
Beni
Beni
BENI
$ 0.00023516
+0.31%
+0.19%
+27.13%
$ 230.85K
$ 257.24

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

টেলিগ্রাম অ্যাপস টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
টেলিগ্রাম অ্যাপস টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 98 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $582.13M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা টেলিগ্রাম অ্যাপস টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা টেলিগ্রাম অ্যাপস টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 52.40% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে MEMES সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো টেলিগ্রাম অ্যাপস টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 98 টেলিগ্রাম অ্যাপস টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় টেলিগ্রাম অ্যাপস টোকেনগুলোর মধ্যে FLOKI, DATA, PRO অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
টেলিগ্রাম অ্যাপস বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব টেলিগ্রাম অ্যাপস টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $582.13M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

টেলিগ্রাম অ্যাপস সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।