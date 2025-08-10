Altcoinist Token প্রাইস (ALTT)
Altcoinist Token(ALTT) বর্তমানে 0.083102USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 20.35MUSD। ALTT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ALTT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ALTT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Altcoinist Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0043259 ছিল।
গত 30 দিনে, Altcoinist Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1903174995 ছিল।
গত 60 দিনে, Altcoinist Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1120709915 ছিল।
গত 90 দিনে, Altcoinist Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.06719783740061192 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0043259
|+5.49%
|30 দিন
|$ +0.1903174995
|+229.02%
|60 দিন
|$ +0.1120709915
|+134.86%
|90 দিন
|$ +0.06719783740061192
|+422.52%
Altcoinist Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.94%
+5.49%
+55.06%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Altcoinist is an Interoperable, Web3 Monetization Gateway offering a new way for Creators to monetize and grow the next era of private communities with onchain subscriptions and built-in revenue sharing. Creators can earn ETH with onchain subscriptions and grow their private communities with built-in revenue-sharing, all while staying on the platforms they love. Additionally, Creators can grow and retain members with their own staking pool, APY and TVL, making it easier than ever to build and maintain a thriving community. Followers of the Creators can join their Private Communities gated by Altcoinist, get closer access to them and choose to stake on the Creators' community staking pool to earn yield.
Altcoinist Token (ALTT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ALTTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 ALTT থেকে VND
₫2,186.82913
|1 ALTT থেকে AUD
A$0.12714606
|1 ALTT থেকে GBP
￡0.06149548
|1 ALTT থেকে EUR
€0.0706367
|1 ALTT থেকে USD
$0.083102
|1 ALTT থেকে MYR
RM0.35235248
|1 ALTT থেকে TRY
₺3.37975834
|1 ALTT থেকে JPY
¥12.215994
|1 ALTT থেকে ARS
ARS$110.068599
|1 ALTT থেকে RUB
₽6.64732898
|1 ALTT থেকে INR
₹7.28970744
|1 ALTT থেকে IDR
Rp1,340.35465106
|1 ALTT থেকে KRW
₩115.41870576
|1 ALTT থেকে PHP
₱4.7160385
|1 ALTT থেকে EGP
￡E.4.03377108
|1 ALTT থেকে BRL
R$0.45124386
|1 ALTT থেকে CAD
C$0.11384974
|1 ALTT থেকে BDT
৳10.08359668
|1 ALTT থেকে NGN
₦127.26157178
|1 ALTT থেকে UAH
₴3.43294362
|1 ALTT থেকে VES
Bs10.637056
|1 ALTT থেকে CLP
$80.276532
|1 ALTT থেকে PKR
Rs23.54778272
|1 ALTT থেকে KZT
₸44.84682532
|1 ALTT থেকে THB
฿2.68585664
|1 ALTT থেকে TWD
NT$2.4847498
|1 ALTT থেকে AED
د.إ0.30498434
|1 ALTT থেকে CHF
Fr0.0664816
|1 ALTT থেকে HKD
HK$0.65151968
|1 ALTT থেকে MAD
.د.م0.75124208
|1 ALTT থেকে MXN
$1.54320414
|1 ALTT থেকে PLN
zł0.30249128
|1 ALTT থেকে RON
лв0.3614937
|1 ALTT থেকে SEK
kr0.79528614
|1 ALTT থেকে BGN
лв0.13878034
|1 ALTT থেকে HUF
Ft28.19817064
|1 ALTT থেকে CZK
Kč1.74347996
|1 ALTT থেকে KWD
د.ك0.02534611
|1 ALTT থেকে ILS
₪0.28503986