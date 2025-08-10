Fluxbot প্রাইস (FLUXB)
Fluxbot(FLUXB) বর্তমানে 0.01044455USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.50MUSD। FLUXB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FLUXB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FLUXB এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Fluxbot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00011396 ছিল।
গত 30 দিনে, Fluxbot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0010895347 ছিল।
গত 60 দিনে, Fluxbot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004336712 ছিল।
গত 90 দিনে, Fluxbot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000846991478065032 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00011396
|+1.10%
|30 দিন
|$ +0.0010895347
|+10.43%
|60 দিন
|$ +0.0004336712
|+4.15%
|90 দিন
|$ -0.000846991478065032
|-7.50%
Fluxbot এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.98%
+1.10%
+12.79%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Fluxbot is Solana's #1 Telegram trading bot. Fluxbot facilitates next generation trading with lightning-fast swaps and snipers allowing users to buy and sell tokens across Solana, including for Token 2022/SPL+ tokens. Winner of Hyperdrive Hackathon (Grand Champion) at Solana Breakpoint 2023, and backed by Solana Foundation, Fluxbot features advanced algorithms and robust infrastructure with a built in AI assistant and rugcheck.
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 FLUXB থেকে VND
₫274.84833325
|1 FLUXB থেকে AUD
A$0.0159801615
|1 FLUXB থেকে GBP
￡0.007728967
|1 FLUXB থেকে EUR
€0.0088778675
|1 FLUXB থেকে USD
$0.01044455
|1 FLUXB থেকে MYR
RM0.044284892
|1 FLUXB থেকে TRY
₺0.4247798485
|1 FLUXB থেকে JPY
¥1.53534885
|1 FLUXB থেকে ARS
ARS$13.833806475
|1 FLUXB থেকে RUB
₽0.8354595545
|1 FLUXB থেকে INR
₹0.916195926
|1 FLUXB থেকে IDR
Rp168.4604602865
|1 FLUXB থেকে KRW
₩14.506226604
|1 FLUXB থেকে PHP
₱0.5927282125
|1 FLUXB থেকে EGP
￡E.0.506978457
|1 FLUXB থেকে BRL
R$0.0567139065
|1 FLUXB থেকে CAD
C$0.0143090335
|1 FLUXB থেকে BDT
৳1.267341697
|1 FLUXB থেকে NGN
₦15.9946794245
|1 FLUXB থেকে UAH
₴0.4314643605
|1 FLUXB থেকে VES
Bs1.3369024
|1 FLUXB থেকে CLP
$10.0894353
|1 FLUXB থেকে PKR
Rs2.959567688
|1 FLUXB থেকে KZT
₸5.636505853
|1 FLUXB থেকে THB
฿0.337567856
|1 FLUXB থেকে TWD
NT$0.312292045
|1 FLUXB থেকে AED
د.إ0.0383314985
|1 FLUXB থেকে CHF
Fr0.00835564
|1 FLUXB থেকে HKD
HK$0.081885272
|1 FLUXB থেকে MAD
.د.م0.094418732
|1 FLUXB থেকে MXN
$0.1939552935
|1 FLUXB থেকে PLN
zł0.038018162
|1 FLUXB থেকে RON
лв0.0454337925
|1 FLUXB থেকে SEK
kr0.0999543435
|1 FLUXB থেকে BGN
лв0.0174423985
|1 FLUXB থেকে HUF
Ft3.544044706
|1 FLUXB থেকে CZK
Kč0.219126659
|1 FLUXB থেকে KWD
د.ك0.00318558775
|1 FLUXB থেকে ILS
₪0.0358248065