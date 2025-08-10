PunkCity প্রাইস (PUNK)
PunkCity(PUNK) বর্তমানে 0.0490893USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.04MUSD। PUNK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PUNK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PUNK এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, PunkCity থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, PunkCity থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0193539179 ছিল।
গত 60 দিনে, PunkCity থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0254016853 ছিল।
গত 90 দিনে, PunkCity থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.09737723956044217 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.09%
|30 দিন
|$ -0.0193539179
|-39.42%
|60 দিন
|$ -0.0254016853
|-51.74%
|90 দিন
|$ -0.09737723956044217
|-66.48%
PunkCity এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.34%
+0.09%
-4.59%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
What is the project about? Decentralised gaming ecosystem What makes your project unique? Direct telegram integration of gamefi products in Telegram History of your project. Launched in 2022 with successful NFT collection with total volume arround 3 million usd. From this moment team started building gamefi ecosystem. After gaining traction and testing models, token $punk was launched. It’s serves as universal ecosystem token. What’s next for your project? Launching new games in our ecosystem. What can your token be used for? For PVP battles, for buying in game web 3 assets and repairing them.
PunkCity (PUNK) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PUNKটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
