LootBot প্রাইস (LOOT)
LootBot(LOOT) বর্তমানে 0.095218USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 569.08KUSD। LOOT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, LootBot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00580104 ছিল।
গত 30 দিনে, LootBot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0621183569 ছিল।
গত 60 দিনে, LootBot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0585104040 ছিল।
গত 90 দিনে, LootBot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.03570913030721029 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00580104
|+6.49%
|30 দিন
|$ +0.0621183569
|+65.24%
|60 দিন
|$ +0.0585104040
|+61.45%
|90 দিন
|$ +0.03570913030721029
|+60.01%
LootBot এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.71%
+6.49%
+25.04%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
LootBot (LOOT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LOOTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 LOOT থেকে VND
₫2,505.66167
|1 LOOT থেকে AUD
A$0.14568354
|1 LOOT থেকে GBP
￡0.07046132
|1 LOOT থেকে EUR
€0.0809353
|1 LOOT থেকে USD
$0.095218
|1 LOOT থেকে MYR
RM0.40372432
|1 LOOT থেকে TRY
₺3.87251606
|1 LOOT থেকে JPY
¥13.997046
|1 LOOT থেকে ARS
ARS$126.116241
|1 LOOT থেকে RUB
₽7.61648782
|1 LOOT থেকে INR
₹8.35252296
|1 LOOT থেকে IDR
Rp1,535.77397854
|1 LOOT থেকে KRW
₩132.24637584
|1 LOOT থেকে PHP
₱5.4036215
|1 LOOT থেকে EGP
￡E.4.62188172
|1 LOOT থেকে BRL
R$0.51703374
|1 LOOT থেকে CAD
C$0.13044866
|1 LOOT থেকে BDT
৳11.55375212
|1 LOOT থেকে NGN
₦145.81589302
|1 LOOT থেকে UAH
₴3.93345558
|1 LOOT থেকে VES
Bs12.187904
|1 LOOT থেকে CLP
$91.980588
|1 LOOT থেকে PKR
Rs26.98097248
|1 LOOT থেকে KZT
₸51.38534588
|1 LOOT থেকে THB
฿3.07744576
|1 LOOT থেকে TWD
NT$2.8470182
|1 LOOT থেকে AED
د.إ0.34945006
|1 LOOT থেকে CHF
Fr0.0761744
|1 LOOT থেকে HKD
HK$0.74650912
|1 LOOT থেকে MAD
.د.م0.86077072
|1 LOOT থেকে MXN
$1.76819826
|1 LOOT থেকে PLN
zł0.34659352
|1 LOOT থেকে RON
лв0.4141983
|1 LOOT থেকে SEK
kr0.91123626
|1 LOOT থেকে BGN
лв0.15901406
|1 LOOT থেকে HUF
Ft32.30937176
|1 LOOT থেকে CZK
Kč1.99767364
|1 LOOT থেকে KWD
د.ك0.02904149
|1 LOOT থেকে ILS
₪0.32659774