Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL.

নামLAYER

র‍্যাঙ্কNo.263

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0001%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)8.17%

সার্কুলেশন সরবরাহ283,620,409.76390713

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই999,999,576.7639171

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ3.3956620412069185,2025-05-05

সর্বনিম্ন প্রাইস0.5442813543584374,2025-08-20

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

