Infinex প্রাইস(INX)
আজ Infinex (INX)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.00846, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.61% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান INX থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি INX-এর জন্য ৳ 0.00846।
Infinex বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #809 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 16.87M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.99B INX। গত 24 ঘণ্টায়, INX এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.008028 (নিম্ন) এবং ৳ 0.008622 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 3.5940570149629125871 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 0.7786575889995774168।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, INX গত ঘণ্টায় -0.62% এবং গত 7 দিনে +12.05% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 95.19K-তে পৌঁছেছে।
No.809
19.94%
ETH
Infinex এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 16.87M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 95.19K। INX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.99B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 84.60M।
-0.62%
+2.61%
+12.05%
+12.05%
Infinex এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.02634494
|+2.61%
|30 দিন
|৳ +0.001582
|+23.00%
|60 দিন
|৳ +0.000611
|+7.78%
|90 দিন
|৳ -0.002019
|-19.27%
আজ, INX এর পরিবর্তন ৳ +0.02634494 (+2.61%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.001582(+23.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, INX এর প্রাইস ৳ +0.000611 (+7.78%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.002019 (-19.27%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Infinex (INX) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Infinex প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Infinex-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
INX মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 35% | বিয়ারিশ 65%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|EMA গ্রুপ
|0টি ক্রয়
|0‑20% বিক্রয়
|সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|0টি ক্রয়
|0‑20% বিক্রয়
|সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
INX_USDT 4 ঘণ্টার সময়কালে 0.008236 পর্যন্ত চলছে, এবং মূল্যটি কেন্দ্রীয় অক্ষের উপরে 0.00819-এ অবস্থিত। বর্তমান মূল্য S1 এবং R1 এর মধ্যে গঠিত ওঠানামার সীমার ভিতরে রয়েছে। হাব সিস্টেম দেখাচ্ছে যে মূল্য কেন্দ্রীয় অক্ষ থেকে সীমিতভাবে সরে গেছে এবং কাঠামোটি আড়াআড়ি সংগঠনের আকার ধারণ করে রয়েছে। এই সীমার মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি সমতা বজায় রেখেছে, ফলে কোনো কার্যকর ব্রেকআউট প্রক্রিয়া গঠিত হয়নি। MACD ডাইভারজেন্স অবস্থায় রয়েছে, দ্রুত এবং ধীর লাইন নিচের দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মুভিং এভারেজ গ্রুপের ক্রয়-বিক্রয় সংকেত শূন্য, যার ফলে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার দিক অস্পষ্ট। RSI সূচক মাঝারি অঞ্চলে অবস্থিত, শক্তির বিতরণ বিক্ষিপ্ত। KDJ এবং StochRSI সূচকের মান কোনো চরম ওভারবোল বা ওভারসোল সংকেত প্রকাশ করেনি। ওলাটাইলিটি নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে, বাজারে একতরফা চালনার শক্তি অনুপস্থিত। দ্রুত এবং ধীর সূচকগুলো স্তর প্রদর্শন করছে, যার ফলে স্বল্পমেয়াদী শক্তি মধ্যমেয়াদী প্রবণতার তুলনায় দুর্বল হয়ে পড়েছে, এবং বাজারের চিত্র সংকোচনের প্রবণতা প্রকাশ করছে। উপরের নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর R1 এ 0.00831, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.000075 দূরে। দূরবর্তী সার্বিক স্তর হল R2 এ 0.00838, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.000142 দূরে। নিচের নিকটস্থ সমর্থন স্তর S1 এ 0.00812, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.000116 দূরে। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ স্তর S2 এ 0.00800, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.000236 দূরে। বর্তমান মূল্য S1 এবং R1 এর মধ্যে চাপিয়ে রাখা হয়েছে, উপরে এবং নীচের স্থান প্রায় সমান।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Infinex এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Infinex (INX) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Infinex is a non-custodial wallet, powered by Turnkey. Turnkey is a key management solution built by the team that developed Coinbase Custody. Infinex uses passkeys for account access and control. The growing adoption of passkeys across the entire technology ecosystem ensures that a passkey-based self-custody platform optimises UX for most people. Infinex is composed of several interfaces. Together, they meet the user where they live and optimise the onchain experience. Infinex has been in development for the past 2 years, led by Kain Warwick, the founder of Synthetix.
Infinex সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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