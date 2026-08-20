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Infinex-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00846 BDT। INX-এর মার্কেট ক্যাপ 16,871,778 BDT। INX-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Infinex-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00846 BDT। INX-এর মার্কেট ক্যাপ 16,871,778 BDT। INX-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

INX সম্পর্কে আরও

INX প্রাইসের তথ্য

INX কী

INX হোয়াইটপেপার

INX অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

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Infinex প্রাইস(INX)

1 INX থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳1.03572975
৳1.03572975৳1.03572975
+2.61%1D
BDT
Infinex (INX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 10:35:03 (UTC+8)

Infinex-এর আজকের প্রাইস

আজ Infinex (INX)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.00846, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.61% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান INX থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি INX-এর জন্য ৳ 0.00846

Infinex বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #809 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 16.87M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.99B INX। গত 24 ঘণ্টায়, INX এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.008028 (নিম্ন) এবং ৳ 0.008622 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 3.5940570149629125871 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 0.7786575889995774168

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, INX গত ঘণ্টায় -0.62% এবং গত 7 দিনে +12.05% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 95.19K-তে পৌঁছেছে।

Infinex (INX) এর মার্কেট তথ্য

No.809

৳ 16.87M
৳ 16.87M৳ 16.87M

৳ 95.19K
৳ 95.19K৳ 95.19K

৳ 84.60M
৳ 84.60M৳ 84.60M

1.99B
1.99B 1.99B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

19.94%

ETH

Infinex এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 16.87M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 95.19K। INX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.99B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 84.60M

Infinex-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.008028
৳ 0.008028৳ 0.008028
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.008622
৳ 0.008622৳ 0.008622
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.008028
৳ 0.008028৳ 0.008028

৳ 0.008622
৳ 0.008622৳ 0.008622

৳ 3.5940570149629125871
৳ 3.5940570149629125871৳ 3.5940570149629125871

৳ 0.7786575889995774168
৳ 0.7786575889995774168৳ 0.7786575889995774168

-0.62%

+2.61%

+12.05%

+12.05%

Infinex (INX) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Infinex এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +0.02634494+2.61%
30 দিন৳ +0.001582+23.00%
60 দিন৳ +0.000611+7.78%
90 দিন৳ -0.002019-19.27%
Infinex আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, INX এর পরিবর্তন ৳ +0.02634494 (+2.61%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Infinex 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.001582(+23.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Infinex 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, INX এর প্রাইস ৳ +0.000611 (+7.78%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Infinex 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.002019 (-19.27%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Infinex (INX) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Infinex প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Infinex-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Infinex-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Infinex-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

INX মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 35% | বিয়ারিশ 65%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টপিভট ≤ প্রাইস ≤ R1পিভট-R1 এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
StochRSI20‑80নিরপেক্ষ অঞ্চলস্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
EMA গ্রুপ0টি ক্রয়0‑20% বিক্রয়সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
MACDডেড ক্রসDIF < DEAবিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
BOLL (20,2)মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চমধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ0টি ক্রয়0‑20% বিক্রয়সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

INX_USDT 4 ঘণ্টার সময়কালে 0.008236 পর্যন্ত চলছে, এবং মূল্যটি কেন্দ্রীয় অক্ষের উপরে 0.00819-এ অবস্থিত। বর্তমান মূল্য S1 এবং R1 এর মধ্যে গঠিত ওঠানামার সীমার ভিতরে রয়েছে। হাব সিস্টেম দেখাচ্ছে যে মূল্য কেন্দ্রীয় অক্ষ থেকে সীমিতভাবে সরে গেছে এবং কাঠামোটি আড়াআড়ি সংগঠনের আকার ধারণ করে রয়েছে। এই সীমার মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি সমতা বজায় রেখেছে, ফলে কোনো কার্যকর ব্রেকআউট প্রক্রিয়া গঠিত হয়নি। MACD ডাইভারজেন্স অবস্থায় রয়েছে, দ্রুত এবং ধীর লাইন নিচের দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মুভিং এভারেজ গ্রুপের ক্রয়-বিক্রয় সংকেত শূন্য, যার ফলে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার দিক অস্পষ্ট। RSI সূচক মাঝারি অঞ্চলে অবস্থিত, শক্তির বিতরণ বিক্ষিপ্ত। KDJ এবং StochRSI সূচকের মান কোনো চরম ওভারবোল বা ওভারসোল সংকেত প্রকাশ করেনি। ওলাটাইলিটি নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে, বাজারে একতরফা চালনার শক্তি অনুপস্থিত। দ্রুত এবং ধীর সূচকগুলো স্তর প্রদর্শন করছে, যার ফলে স্বল্পমেয়াদী শক্তি মধ্যমেয়াদী প্রবণতার তুলনায় দুর্বল হয়ে পড়েছে, এবং বাজারের চিত্র সংকোচনের প্রবণতা প্রকাশ করছে। উপরের নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর R1 এ 0.00831, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.000075 দূরে। দূরবর্তী সার্বিক স্তর হল R2 এ 0.00838, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.000142 দূরে। নিচের নিকটস্থ সমর্থন স্তর S1 এ 0.00812, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.000116 দূরে। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ স্তর S2 এ 0.00800, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.000236 দূরে। বর্তমান মূল্য S1 এবং R1 এর মধ্যে চাপিয়ে রাখা হয়েছে, উপরে এবং নীচের স্থান প্রায় সমান।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো Infinex-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

কয়েকটি মূল কারণ ইনফিনেক্স (INX) টোকেনের দামকে প্রভাবিত করে:

1. বাজারের মনোভাব এবং সামগ্রিক ক্রিপ্টো বাজারের প্রবণতা
2. এক্সচেঞ্জগুলিতে ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতা
3. প্ল্যাটফর্মের গ্রহণযোগ্যতা এবং ব্যবহারকারীর বৃদ্ধি
4. ডেভেলপমেন্টের মাইলস্টোন এবং প্রযুক্তিগত আপডেট
5. অংশীদারিত্বের ঘোষণা
6. DeFi প্রকল্পগুলিকে প্রভাবিত করে এমন নিয়মাবলীর খবর
7. টোকেনের উপযোগিতা এবং স্টেকিং পুরস্কার
8. অনুরূপ প্ল্যাটফর্মগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা
9. ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক ফ্যাক্টর
10. সরবরাহের গতিবিধি এবং টোকেনোমিক্স

মানুষ কেন Infinex-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের Infinex (INX) এর দাম জানতে চায়: সচেতনভাবে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া, পোর্টফোলিও পরিচালনা, বাজারে প্রবেশ বা বের হওয়ার সময় ঠিক করা, বিনিয়োগের কর্মক্ষমতা ট্র্যাক করা এবং বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে আপডেট থাকা। রিয়েল-টাইম দামের ডেটা ট্রেডারদের অস্থিরতার সুযোগ নিতে সাহায্য করে।

Infinex এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Infinex (INX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, INX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Infinex (INX) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Infinex এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Infinex এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? INX এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Infinex প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Infinex কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Infinex দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে INX কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Infinex কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Infinex (INX) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Infinex তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Infinex (INX) কিনবেন নির্দেশিকা

Infinex দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Infinex এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC থেকে Infinex (INX) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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Infinex (INX) কী?

Infinex is a non-custodial wallet, powered by Turnkey. Turnkey is a key management solution built by the team that developed Coinbase Custody. Infinex uses passkeys for account access and control. The growing adoption of passkeys across the entire technology ecosystem ensures that a passkey-based self-custody platform optimises UX for most people. Infinex is composed of several interfaces. Together, they meet the user where they live and optimise the onchain experience. Infinex has been in development for the past 2 years, led by Kain Warwick, the founder of Synthetix.

Infinex সম্পর্কিত রিসোর্স

Infinex সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Infinex ওয়েবসাইট
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বিভাগ :

AI ApplicationsAnalyticsArtificial Intelligence (AI)

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Infinex সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 10:35:03 (UTC+8)

Infinex (INX) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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লিভারেজ ব্যবহার করে INX-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে INX USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
INX/USDT
৳1.03731848
৳1.03731848৳1.03731848
+2.72%
11.50M (USDT)

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TOFU

৳0.076234598
৳0.076234598৳0.076234598

+149.52%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

৳0.01723161
৳0.01723161৳0.01723161

+62.06%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

৳0.0586608
৳0.0586608৳0.0586608

+26.31%

OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP

TRUMP

৳215.94507
৳215.94507৳215.94507

+22.62%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

৳14.9633924
৳14.9633924৳14.9633924

+20.39%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

INX-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

INX
INX
BDT
BDT

1 INX = 1.0338966 BDT