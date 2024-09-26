HMSTR

Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.

নামHMSTR

র‍্যাঙ্কNo.596

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.02%

সার্কুলেশন সরবরাহ64,375,000,000

সর্বোচ্চ সরবরাহ100,000,000,000

মোট সাপ্লাই100,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0.6437%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.010042899226314997,2024-09-26

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000638554676099346,2025-06-26

পাবলিক ব্লকচেইনTONCOIN

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

HMSTR/USDT
Hamster Kombat
