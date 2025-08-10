HFUN সম্পর্কে আরও

Hypurr Fun লোগো

Hypurr Fun প্রাইস (HFUN)

তালিকাভুক্ত নয়

Hypurr Fun (HFUN) লাইভ প্রাইস চার্ট

$18.59
$18.59$18.59
+3.10%1D
mexc
USD

আজকে Hypurr Fun (HFUN) এর প্রাইস

Hypurr Fun(HFUN) বর্তমানে 18.59USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 18.53MUSD। HFUN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Hypurr Fun এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+3.12%
Hypurr Fun এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
996.33K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ HFUN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HFUN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Hypurr Fun (HFUN) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Hypurr Fun থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.562504 ছিল।
গত 30 দিনে, Hypurr Fun থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -5.4132258180 ছিল।
গত 60 দিনে, Hypurr Fun থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -10.4570664770 ছিল।
গত 90 দিনে, Hypurr Fun থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -32.53010965405431 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.562504+3.12%
30 দিন$ -5.4132258180-29.11%
60 দিন$ -10.4570664770-56.25%
90 দিন$ -32.53010965405431-63.63%

Hypurr Fun (HFUN) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Hypurr Fun এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 17.97
$ 17.97$ 17.97

$ 18.65
$ 18.65$ 18.65

$ 300.19
$ 300.19$ 300.19

+0.02%

+3.12%

+10.31%

Hypurr Fun (HFUN) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 18.53M
$ 18.53M$ 18.53M

--
----

996.33K
996.33K 996.33K

Hypurr Fun (HFUN) কী?

There is no sale and no planned utility for $HFUN. $HFUN was deployed as part of a test for the HypurrFun Telegram bot. The max supply of $HFUN is 1 million. 30% of $HFUN was distributed to $PURR holders, 30% to the creators of the token, and 40% to Hyperliquidity.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Hypurr Fun (HFUN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। HFUNটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

