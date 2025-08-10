Hypurr Fun প্রাইস (HFUN)
Hypurr Fun(HFUN) বর্তমানে 18.59USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 18.53MUSD। HFUN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ HFUN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HFUN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Hypurr Fun থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.562504 ছিল।
গত 30 দিনে, Hypurr Fun থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -5.4132258180 ছিল।
গত 60 দিনে, Hypurr Fun থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -10.4570664770 ছিল।
গত 90 দিনে, Hypurr Fun থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -32.53010965405431 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.562504
|+3.12%
|30 দিন
|$ -5.4132258180
|-29.11%
|60 দিন
|$ -10.4570664770
|-56.25%
|90 দিন
|$ -32.53010965405431
|-63.63%
Hypurr Fun এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.02%
+3.12%
+10.31%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
There is no sale and no planned utility for $HFUN. $HFUN was deployed as part of a test for the HypurrFun Telegram bot. The max supply of $HFUN is 1 million. 30% of $HFUN was distributed to $PURR holders, 30% to the creators of the token, and 40% to Hyperliquidity.
Hypurr Fun (HFUN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। HFUNটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
