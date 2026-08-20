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Audiera-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.16798 BDT। BEAT-এর মার্কেট ক্যাপ 26,963,589.55468 BDT। BEAT-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Audiera-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.16798 BDT। BEAT-এর মার্কেট ক্যাপ 26,963,589.55468 BDT। BEAT-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

BEAT সম্পর্কে আরও

BEAT প্রাইসের তথ্য

BEAT কী

BEAT হোয়াইটপেপার

BEAT অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

BEAT টোকেনোমিক্স

BEAT প্রাইস পূর্বাভাস

BEAT ইতিহাস

BEAT ক্রয়ের গাইড

BEAT-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

BEAT স্পট

BEAT USDT-M ফিউচার

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Audiera প্রাইস(BEAT)

1 BEAT থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳20.5288358
৳20.5288358৳20.5288358
-15.17%1D
BDT
Audiera (BEAT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 08:10:46 (UTC+8)

Audiera-এর আজকের প্রাইস

আজ Audiera (BEAT)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.16798, যা গত 24 ঘণ্টায় 15.17% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BEAT থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি BEAT-এর জন্য ৳ 0.16798

Audiera বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 26.96M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 160.52M BEAT। গত 24 ঘণ্টায়, BEAT এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.15204 (নিম্ন) এবং ৳ 0.24515 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BEAT গত ঘণ্টায় +4.05% এবং গত 7 দিনে -83.96% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 2.21M-তে পৌঁছেছে।

Audiera (BEAT) এর মার্কেট তথ্য

৳ 26.96M
৳ 26.96M৳ 26.96M

৳ 2.21M
৳ 2.21M৳ 2.21M

৳ 167.98M
৳ 167.98M৳ 167.98M

160.52M
160.52M 160.52M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.05%

BSC

Audiera এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 26.96M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 2.21M। BEAT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 160.52M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 167.98M

Audiera-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.15204
৳ 0.15204৳ 0.15204
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.24515
৳ 0.24515৳ 0.24515
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.15204
৳ 0.15204৳ 0.15204

৳ 0.24515
৳ 0.24515৳ 0.24515

--
----

--
----

+4.05%

-15.17%

-83.96%

-83.96%

Audiera (BEAT) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Audiera এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ -3.6711357-15.17%
30 দিন৳ -2.22731-92.99%
60 দিন৳ -1.56469-90.31%
90 দিন৳ -0.57419-77.37%
Audiera আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, BEAT এর পরিবর্তন ৳ -3.6711357 (-15.17%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Audiera 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -2.22731(-92.99%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Audiera 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, BEAT এর প্রাইস ৳ -1.56469 (-90.31%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Audiera 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.57419 (-77.37%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Audiera (BEAT) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Audiera প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Audiera-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Audiera-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Audiera-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

BEAT মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 65% | বিয়ারিশ 35%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJডেড ক্রসK < Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
পিভট পয়েন্টপিভট ≤ প্রাইস ≤ R1পিভট-R1 এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
StochRSI< 20ওভারসোল্ড অঞ্চলস্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
MACDগোল্ডেন ক্রসDIF > DEAবুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
BOLL (20,2)কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারিনিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)ওভারসোল্ড< 30পতনটা একটু দ্রুত হয়েছে, স্বল্পমেয়াদে রিবাউন্ড হতে পারে।
MA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।

BEAT_USDT 4 ঘণ্টার চক্রে 0.23445 মূল্যস্তরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দামটি কেন্দ্রীয় স্তর 0.2295-এর উপরে অবস্থান করছে এবং R1 প্রতিরোধ স্তর 0.2378-এর নিচে, সেই সীমার উপরের অংশে আছে। হাব সিস্টেম থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বাই পক্ষের গঠন অব্যাহত রয়েছে, এবং S1 সমর্থন 0.2212 বর্তমান মূল্যের সাথে একটি কার্যকর সমর্থন ব্যান্ড তৈরি করেছে। সূচকগুলোর সামঞ্জস্য সংক্ষিপ্ত মেয়াদে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে, তবে দাম এখনও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ অঞ্চল অতিক্রম করেনি। শক্তির বিতরণ প্রদর্শন করছে যে মুভিং এভারেজ গ্রুপ সম্পূর্ণ ক্রয়ের সংকেত দিচ্ছে; 7টি MA এবং EMA একই সাথে ক্রয়ের দিক নির্দেশ করছে। MACD একটি গোল্ডেন ক্রস তৈরি করেছে, যেখানে ফাস্ট ও স্লো লাইন একই দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। RSI ওভারসোল্ড অঞ্চল থেকে পুনরুদ্ধারের পর্যায়ে রয়েছে, এবং মান বৃদ্ধি পাওয়ায় সংক্ষিপ্ত মেয়াদে বিক্রয়ের চাপ ক্ষীণ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। অস্থিরতা স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে; ব্লিংক ব্যান্ড সংকুচিত হওয়ার পর সমতল হয়ে গেছে এবং কোনো তীব্র প্রসারণের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। KDJ এবং StochRSI একই সাথে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখাচ্ছে, যেখানে শক্তি সাম্প্রতিক ক্যান্ডেলস্টিকের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্তর হল R1 প্রতিরোধ 0.2378, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.4% দূরে। নিচের দিকে সবচেয়ে নিকটের সমর্থন কেন্দ্রীয় স্তর 0.2295, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 2.1% দূরে। দূরবর্তী সন্দর্ভে সমর্থন S1 0.2212 এবং প্রতিরোধ R2 0.2461 অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান মূল্য কেন্দ্রীয় স্তর এবং R1-এর মধ্যে অবস্থান করছে, যেখানে উপরে ও নিচের স্থান প্রায় সমান পরিমাণে রয়েছে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো Audiera-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

কয়েকটি মূল কারণ Audiera (BEAT) টোকেনের দামকে প্রভাবিত করে:

1. বাজারের মনোভাব এবং সামগ্রিক ক্রিপ্টো বাজারের প্রবণতা
2. এক্সচেঞ্জগুলিতে ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতা
3. Audiera ইকোসিস্টেমের মধ্যে টোকেনের গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা
4. অংশীদারিত্বের ঘোষণা এবং প্ল্যাটফর্মের উন্নয়ন
5. সরবরাহের গতিবিধি, যার মধ্যে টোকেন বার্ন বা রিলিজ অন্তর্ভুক্ত
6. সামগ্রিক ক্রিপ্টো স্পেসকে প্রভাবিত করে এমন নিয়ম-নীতি সংক্রান্ত খবর
7. অনুরূপ ব্লকচেইন-ভিত্তিক অডিও প্ল্যাটফর্মগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা

মানুষ কেন Audiera-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের Audiera (BEAT) এর দাম জানতে চায়: সচেতনভাবে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া, পোর্টফোলিওর মূল্য ট্র্যাক করা, কেনার/বিক্রয়ের সুযোগ শনাক্ত করা, বাজারের প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করা এবং বিনিয়োগের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করা। রিয়েল-টাইম দামের ডেটা ট্রেডারদের অস্থিরতার সুযোগ নিতে সাহায্য করে।

Audiera এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Audiera (BEAT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BEAT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Audiera (BEAT) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Audiera এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Audiera এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? BEAT এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Audiera প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Audiera কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Audiera দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে BEAT কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Audiera কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Audiera (BEAT) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Audiera তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Audiera (BEAT) কিনবেন নির্দেশিকা

Audiera দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

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Audiera (BEAT) কী?

Audiera ($BEAT) pioneers the agent-native participation economy: humans & autonomous AI agents as equal participants. Agents hold wallets, earn/spend on-chain, create music, battle in rhythms — no longer just tools. Powered by $BEAT on BNB Chain for incentives & shared prosperity.

Audiera সম্পর্কিত রিসোর্স

Audiera সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Audiera ওয়েবসাইট
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বিভাগ :

AI ApplicationsArcade GamesArtificial Intelligence (AI)

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Audiera সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 08:10:46 (UTC+8)

Audiera (BEAT) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Audiera সম্পর্কে আরও জানুন

BEAT USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে BEAT-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে BEAT USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
BEAT/USDT
৳20.2709727
৳20.2709727৳20.2709727
-16.23%
11.82M (USDT)

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

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হট

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Hyperliquid

Hyperliquid

HYPE

৳8,503.3718
৳8,503.3718৳8,503.3718

+12.49%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

BEAT-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

BEAT
BEAT
BDT
BDT

1 BEAT = 20.5288358 BDT