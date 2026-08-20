VERONA প্রাইস(VERONA)
আজ VERONA (VERONA)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.1022, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.09% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান VERONA থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি VERONA-এর জন্য ৳ 0.1022।
VERONA বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1044 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 7.24M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 70.85M VERONA। গত 24 ঘণ্টায়, VERONA এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.1 (নিম্ন) এবং ৳ 0.1022 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 1,477.15227 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 11.175132291248368223।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, VERONA গত ঘণ্টায় +0.19% এবং গত 7 দিনে -0.10% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 3.03K-তে পৌঁছেছে।
No.1044
35.42%
XION
VERONA এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 7.24M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 3.03K। VERONA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 70.85M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 200000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 20.44M।
+0.19%
+2.09%
-0.10%
-0.10%
VERONA এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.255694
|+2.09%
|30 দিন
|৳ -0.0186
|-15.40%
|60 দিন
|৳ +0.0522
|+104.40%
|90 দিন
|৳ +0.0522
|+104.40%
আজ, VERONA এর পরিবর্তন ৳ +0.255694 (+2.09%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.0186(-15.40%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, VERONA এর প্রাইস ৳ +0.0522 (+104.40%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.0522 (+104.40%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি VERONA (VERONA) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই VERONA প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি VERONA-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
VERONA মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|প্রাইস > R2
|R2 এর উপরে
|উচ্চ মূল্য অঞ্চলে সাম্প্রতিক "সবচেয়ে ব্যয়বহুল" রেঞ্জের চেয়ে দামি।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
**বাজার গঠন** XION_USDT ৪ ঘণ্টার সময়কালে বর্তমান মূল্য ০.১২১৪, যা কেন্দ্রীয় অঞ্চল ০.১১৭৬-এর উপরে ৩.২৩% উপরে অবস্থিত। এই অবস্থায় বাজার হাব সিস্টেমের উপরের অংশে অবস্থান করছে। MA ও EMA গ্রুপ উভয়ই ১-২ স্তরের ক্রয় অনুপাত দেখাচ্ছে, এবং মূল্য স্বল্পমেয়াদী গড়ের উপরে চলছে কিন্তু R1 প্রতিরোধ ০.১১৮৬-কে এখনও অতিক্রম করেনি। ফলে বাজারের গঠন স্বল্পমেয়াদী বাই পজিশন এবং মধ্যমেয়াদী ওঠানামার মিশ্র পরিস্থিতি প্রকাশ করছে। **গতিশীলতার অবস্থা** MACD ডাইভারজেন্স এবং মূল্য গড়ের ক্রয় সংকেতের মধ্যে স্তরভিত্তিক বিপরীত প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। RSI মাঝারি স্তরে অবস্থান করছে, আর KDJ এবং StochRSI ডেটা অনুপস্থিত থাকায় দ্রুত লাইনের গতিশীলতা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। বলের পরিমাপক সূচক BOLL এর অবস্থা অস্পষ্ট এবং গতিশীলতার ঘনত্ব সম্পর্কে অনিশ্চয়তা রয়েছে। **গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তর** উপরের দিকে R1 প্রতিরোধ ০.১১৮৬, যা বর্তমান মূল্য থেকে -২.৩১% দূরে; R2 প্রতিরোধ ০.১১৯৫, যা বর্তমান মূল্য থেকে -১.৫৬% দূরে, এই দুটি স্তর নিকটস্থ চাপের ব্যান্ড গঠন করেছে। নিচের দিকে, কেন্দ্রীয় সমর্থন ০.১১৭৬, যা বর্তমান মূল্য থেকে ৩.২৩% দূরে; S1 সমর্থন ০.১১৬৭, যা বর্তমান মূল্য থেকে ৪.০৩% দূরে, এই স্তরগুলো প্রত্যাবর্তনের প্রথম পর্যবেক্ষণ ক্ষেত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, VERONA এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে VERONA (VERONA) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Verona is the Intelligence Layer for AI, the network where verified facts about the real world are owned by the user and reusable by any agent. AI is everywhere, but it is not intelligent, because it cannot act on verified information. Verona's truth engine turns internet data into provable facts and stores them on a decentralized network for reuse, so a fact verified once can be used everywhere without exposing the data underneath. Brands like Uber, Amazon, and Nike and millions of users already use the engine. Backed by Multicoin Capital, Circle, Spartan Group, etc. $36M raised.
VERONA সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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