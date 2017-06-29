SNT

Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

নামSNT

র‍্যাঙ্কNo.316

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0,25%

সার্কুলেশন সরবরাহ4 794 409 564,173396

সর্বোচ্চ সরবরাহ

মোট সাপ্লাই6 804 870 174,878168

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ2017-06-29 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে0,0366 USDT

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.675944983959198,2018-01-04

সর্বনিম্ন প্রাইস0.00619645271405,2020-03-13

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকাStatus is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

