ETHGAS প্রাইস(GWEI)
আজ ETHGAS (GWEI)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.02154, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.13% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GWEI থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি GWEI-এর জন্য ৳ 0.02154।
ETHGAS বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #105 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 37.70M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.75B GWEI। গত 24 ঘণ্টায়, GWEI এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.02017 (নিম্ন) এবং ৳ 0.02184 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 26.4176953095840078327 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 1.5588408194515759845।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GWEI গত ঘণ্টায় -0.24% এবং গত 7 দিনে -16.26% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 14.10K-তে পৌঁছেছে।
No.105
17.50%
0.01%
ETH
ETHGAS এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 37.70M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 14.10K। GWEI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.75B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 215.40M।
-0.24%
+0.13%
-16.26%
-16.26%
ETHGAS এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.0034177
|+0.13%
|30 দিন
|৳ -0.00638
|-22.86%
|60 দিন
|৳ -0.08472
|-79.73%
|90 দিন
|৳ -0.09681
|-81.80%
আজ, GWEI এর পরিবর্তন ৳ +0.0034177 (+0.13%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00638(-22.86%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, GWEI এর প্রাইস ৳ -0.08472 (-79.73%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.09681 (-81.80%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি ETHGAS (GWEI) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই ETHGAS প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি ETHGAS-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
GWEI মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|প্রাইস < নিম্ন ব্যান্ড
|নিচের ব্যান্ড স্পর্শ করা বা অতিক্রম করা
|"সস্তা" অঞ্চলে প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
GWEI_USDT াইমফ্রেম 4h-এ 0.0205 পর্যন্ত চলছে, এবং এটি S1 হাব 0.02047 এবং সেন্ট্রাল পয়েন্ট 0.02104-এর মধ্যে অবস্থান করছে। দাম শর্ট-টার্ম সাপোর্টের উপরে অবস্থান করছে এবং মিডল অক্ষের প্রতিরোধ এলাকা ভেদ করেনি। মুভিং এভারেজ সিস্টেম বৈশিষ্ট্যগতভাবে বাই সিগন্যাল দেখাচ্ছে, এমএ ও ইএমএ উভয়ই ক্রয়ের সংকেত প্রদান করছে, যা সূচকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্তমান দাম নিচের ব্যান্ডের সাপোর্টের কাছাকাছি অবস্থান করছে, আর ঊর্ধ্বমুখী স্থান সেন্ট্রাল পয়েন্টের সীমাবদ্ধতার কারণে সীমাবদ্ধ। MACD ডাইভারজেন্স অবস্থায় রয়েছে, ফাস্ট ও স্লো লাইন নিচের দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এবং এনার্জি বা মোমেন্টামে বিপরীত প্রবণতার সূচনা হয়েছে। RSI মধ্যম স্তরে অবস্থান করছে, অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয়ের কোনো চরম মান প্রদর্শন করছে না। KDJ এবং StochRSI মান হ্রাস পেয়েছে, যা শর্ট-টার্ম মোমেন্টাম দুর্বল হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। ওলাটিলিটি স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে, ব্যান্ডগুলো সংকুচিত হয়ে এসেছে, এবং বাজার একটি ঝাঁকুনির পরিস্থিতিতে প্রবেশ করেছে। বাই-সেল শক্তি বর্তমান দামের আশেপাশে সমতা বজায় রেখেছে, একতরফা চালনার কোনো প্রধান কারণ নেই। নিকটস্থ সাপোর্ট অবস্থান করছে S1 পয়েন্ট 0.02047-এ, যা বর্তমান দাম থেকে 0.00003 দূরে। নিচের দিকে দ্বিতীয় সাপোর্ট হল S2 পয়েন্ট 0.02012, যা বর্তমান দাম থেকে 0.00038 দূরে। উপরের দিকে সরাসরি প্রতিরোধ অবস্থান করছে সেন্ট্রাল পয়েন্ট 0.02104-এ, যা বর্তমান দাম থেকে 0.00054 দূরে। দূরবর্তী প্রতিরোধ অবস্থান করছে R1 পয়েন্ট 0.0214-এ, যা বর্তমান দাম থেকে 0.0009 দূরে। গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হল দাম S1-এ দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারে কিনা এবং সেন্ট্রাল প্রতিরোধকে পরীক্ষা করতে পারে কিনা।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, ETHGAS এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
ETHGAS দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে GWEI কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে ETHGAS কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার ETHGAS (GWEI) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।
ETHGAS এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল
MEXC থেকে ETHGAS (GWEI) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
MEXC এর প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি দেখুন
তাছাড়া, আপনি MEXC-এর শূন্য ফি ফেস্টের মাধ্যমে কোনও ফি ছাড়াই নির্বাচিত স্পট টোকেন ট্রেড করতে পারবেন।
ETHGas is a blockspace infrastructure protocol that makes Ethereum gas a tradable commodity, enabling realtime block production, blockspace futures markets, and gas abstraction.
ETHGAS সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
লিভারেজ ব্যবহার করে GWEI-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে GWEI USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।
স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ ETHGAS প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।
MEXC-তে উপলভ্য মার্কেট ডেটা সহ শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি
মার্কেটের মনোযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে আকর্ষণ করা বর্তমানে ট্রেন্ডিং ক্রিপ্টোকারেন্সি
ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ সম্প্রতি লিস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি
আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।