CargoX প্রাইস (CXO)
CargoX(CXO) বর্তমানে 0.196225USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 32.80MUSD। CXO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CXO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CXO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, CargoX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002620057373467 ছিল।
গত 30 দিনে, CargoX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000369687 ছিল।
গত 60 দিনে, CargoX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0023224209 ছিল।
গত 90 দিনে, CargoX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00801407400533745 ছিল।
CargoX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The CargoX Platform gives you the world’s easiest way to upload documents and provides the tools for their secure and instant transaction. What is new is that you can also transfer ownership of documents!
