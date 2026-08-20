APRO প্রাইস(AT)
আজ APRO (AT)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.15099, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.45% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AT থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি AT-এর জন্য ৳ 0.15099।
APRO বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #521 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 37.75M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 250.00M AT। গত 24 ঘণ্টায়, AT এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.14464 (নিম্ন) এবং ৳ 0.15295 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 107.5578620063438436 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 9.6765118596342020594।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AT গত ঘণ্টায় -0.26% এবং গত 7 দিনে -8.86% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 56.22K-তে পৌঁছেছে।
No.521
25.00%
BSC
APRO এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 37.75M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 56.22K। AT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 250.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 150.99M।
-0.26%
+0.45%
-8.86%
-8.86%
APRO এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.0826587
|+0.45%
|30 দিন
|৳ +0.00728
|+5.06%
|60 দিন
|৳ +0.01167
|+8.37%
|90 দিন
|৳ +0.02615
|+20.94%
আজ, AT এর পরিবর্তন ৳ +0.0826587 (+0.45%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.00728(+5.06%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, AT এর প্রাইস ৳ +0.01167 (+8.37%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.02615 (+20.94%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই APRO প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি APRO-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
AT মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
AT_USDT চার ঘন্টার সময়সীমায় কেন্দ্রবিন্দু 0.1483-এর উপরে অবস্থান করছে, বর্তমান মূল্য 0.14909 যা R1 প্রতিরোধ স্তর 0.1509-এর কাছাকাছি। মূল্য কেন্দ্রবিন্দু ব্যবস্থার মধ্যে ও উপরের অংশে অবস্থান করছে, এবং স্বল্পমেয়াদী গড়গুলো বৃদ্ধির দিকে সজ্জিত হয়েছে, যেখানে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা এখনও আলোড়নের প্যাটার্ন বজায় রেখেছে। সূচকগুলোর সামঞ্জস্যে বিভাজন দেখা দিয়েছে: দ্রুত রেখা ধীর রেখার উপরে অবস্থান করলেও, মূল্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু বিন্দুটিকে কার্যকরভাবে অতিক্রম করতে পারেনি। MACD ডাইভারজেন্স তৈরি করেছে, শক্তি কম্পাঙ্কের কলাম ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মকে পরিবর্তিত হয়েছে, যা ঊর্ধ্বমুখী গতিশক্তির ক্ষয়ের ইঙ্গিত দেয়। RSI মধ্যম অঞ্চলে অবস্থান করছে, যা বুঝায় যে ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি আপাতত সমতায় রয়েছে। KDJ এবং StochRSI উচ্চ স্তর থেকে নিম্নমুখী হয়েছে, যা স্বল্পমেয়াদী অতিরিক্ত ক্রয়ের চাপ কমাচ্ছে। Bollinger Bands এর ফাঁক সংকীর্ণ হয়ে গেছে, যার ফলে দোলনশীলতা হ্রাস পেয়েছে এবং বাজার একটি সংহত পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো স্তর প্রদর্শন করছে, যা স্বল্পমেয়াদী সমন্বয়ের স্পষ্ট সংকেত দেয়, তবে মধ্যমেয়াদী প্রবণতা এখনও বিপরীতমুখী হয়নি। নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর 0.1509, যা বর্তমান মূল্য থেকে 1.2% দূরে, এটি তাৎক্ষণিক পরীক্ষার লক্ষ্য। নিচের দিকে প্রথম সমর্থন স্তর 0.1483, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.5% দূরে, এটি স্বল্পমেয়াদী প্রতিরক্ষার রেখা হিসেবে কাজ করবে। দূরবর্তী সাপোর্ট স্তর S1 0.1437, যা বর্তমান মূল্য থেকে 3.6% দূরে, এটি গভীর প্রত্যাবর্তনের জন্য একটি বাফার সরবরাহ করে। R2 স্তর 0.1555 উর্ধ্বমুখী প্রসারণের লক্ষ্য, যা বর্তমান মূল্য থেকে 4.3% দূরে। S2 স্তর 0.1411 নিম্নমুখী প্রসারণের চরম সীমায় অবস্থান করছে, যা বর্তমান মূল্য থেকে 5.3% দূরে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, APRO এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে APRO (AT) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
MEXC এর প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি দেখুন
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APRO is a decentralized oracle network tailored for the Bitcoin ecosystem, providing reliable, fast, and cost-effective data solutions. It aims to construct a secure and trustworthy computing platform by combining off-chain computing with on-chain verification. This approach extends data access and computing capabilities, offering customized computing logic services for decentralized application (DApp) businesses.
APRO সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
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Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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