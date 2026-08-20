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APRO-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.15099 BDT। AT-এর মার্কেট ক্যাপ 37,747,500 BDT। AT-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!APRO-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.15099 BDT। AT-এর মার্কেট ক্যাপ 37,747,500 BDT। AT-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

AT সম্পর্কে আরও

AT প্রাইসের তথ্য

AT কী

AT হোয়াইটপেপার

AT অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

AT টোকেনোমিক্স

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APRO প্রাইস(AT)

1 AT থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳18.4512658
৳18.4512658৳18.4512658
+0.45%1D
BDT
APRO (AT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 07:53:41 (UTC+8)

APRO-এর আজকের প্রাইস

আজ APRO (AT)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.15099, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.45% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AT থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি AT-এর জন্য ৳ 0.15099

APRO বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #521 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 37.75M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 250.00M AT। গত 24 ঘণ্টায়, AT এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.14464 (নিম্ন) এবং ৳ 0.15295 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 107.5578620063438436 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 9.6765118596342020594

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AT গত ঘণ্টায় -0.26% এবং গত 7 দিনে -8.86% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 56.22K-তে পৌঁছেছে।

APRO (AT) এর মার্কেট তথ্য

No.521

৳ 37.75M
৳ 37.75M৳ 37.75M

৳ 56.22K
৳ 56.22K৳ 56.22K

৳ 150.99M
৳ 150.99M৳ 150.99M

250.00M
250.00M 250.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.00%

BSC

APRO এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 37.75M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 56.22K। AT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 250.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 150.99M

APRO-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.14464
৳ 0.14464৳ 0.14464
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.15295
৳ 0.15295৳ 0.15295
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.14464
৳ 0.14464৳ 0.14464

৳ 0.15295
৳ 0.15295৳ 0.15295

৳ 107.5578620063438436
৳ 107.5578620063438436৳ 107.5578620063438436

৳ 9.6765118596342020594
৳ 9.6765118596342020594৳ 9.6765118596342020594

-0.26%

+0.45%

-8.86%

-8.86%

APRO (AT) প্রাইসের হিস্টরি BDT

APRO এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +0.0826587+0.45%
30 দিন৳ +0.00728+5.06%
60 দিন৳ +0.01167+8.37%
90 দিন৳ +0.02615+20.94%
APRO আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, AT এর পরিবর্তন ৳ +0.0826587 (+0.45%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

APRO 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.00728(+5.06%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

APRO 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, AT এর প্রাইস ৳ +0.01167 (+8.37%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

APRO 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.02615 (+20.94%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি APRO (AT) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই APRO প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

APRO-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি APRO-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

APRO-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

AT মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJডেড ক্রসK < Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
পিভট পয়েন্টপিভট ≤ প্রাইস ≤ R1পিভট-R1 এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
StochRSI20‑80নিরপেক্ষ অঞ্চলস্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
MACDডেড ক্রসDIF < DEAবিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ5‑6টি ক্রয়60‑80% ক্রয়বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
BOLL (20,2)কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারিনিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ5‑6টি ক্রয়60‑80% ক্রয়বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।

AT_USDT চার ঘন্টার সময়সীমায় কেন্দ্রবিন্দু 0.1483-এর উপরে অবস্থান করছে, বর্তমান মূল্য 0.14909 যা R1 প্রতিরোধ স্তর 0.1509-এর কাছাকাছি। মূল্য কেন্দ্রবিন্দু ব্যবস্থার মধ্যে ও উপরের অংশে অবস্থান করছে, এবং স্বল্পমেয়াদী গড়গুলো বৃদ্ধির দিকে সজ্জিত হয়েছে, যেখানে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা এখনও আলোড়নের প্যাটার্ন বজায় রেখেছে। সূচকগুলোর সামঞ্জস্যে বিভাজন দেখা দিয়েছে: দ্রুত রেখা ধীর রেখার উপরে অবস্থান করলেও, মূল্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু বিন্দুটিকে কার্যকরভাবে অতিক্রম করতে পারেনি। MACD ডাইভারজেন্স তৈরি করেছে, শক্তি কম্পাঙ্কের কলাম ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মকে পরিবর্তিত হয়েছে, যা ঊর্ধ্বমুখী গতিশক্তির ক্ষয়ের ইঙ্গিত দেয়। RSI মধ্যম অঞ্চলে অবস্থান করছে, যা বুঝায় যে ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি আপাতত সমতায় রয়েছে। KDJ এবং StochRSI উচ্চ স্তর থেকে নিম্নমুখী হয়েছে, যা স্বল্পমেয়াদী অতিরিক্ত ক্রয়ের চাপ কমাচ্ছে। Bollinger Bands এর ফাঁক সংকীর্ণ হয়ে গেছে, যার ফলে দোলনশীলতা হ্রাস পেয়েছে এবং বাজার একটি সংহত পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো স্তর প্রদর্শন করছে, যা স্বল্পমেয়াদী সমন্বয়ের স্পষ্ট সংকেত দেয়, তবে মধ্যমেয়াদী প্রবণতা এখনও বিপরীতমুখী হয়নি। নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর 0.1509, যা বর্তমান মূল্য থেকে 1.2% দূরে, এটি তাৎক্ষণিক পরীক্ষার লক্ষ্য। নিচের দিকে প্রথম সমর্থন স্তর 0.1483, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.5% দূরে, এটি স্বল্পমেয়াদী প্রতিরক্ষার রেখা হিসেবে কাজ করবে। দূরবর্তী সাপোর্ট স্তর S1 0.1437, যা বর্তমান মূল্য থেকে 3.6% দূরে, এটি গভীর প্রত্যাবর্তনের জন্য একটি বাফার সরবরাহ করে। R2 স্তর 0.1555 উর্ধ্বমুখী প্রসারণের লক্ষ্য, যা বর্তমান মূল্য থেকে 4.3% দূরে। S2 স্তর 0.1411 নিম্নমুখী প্রসারণের চরম সীমায় অবস্থান করছে, যা বর্তমান মূল্য থেকে 5.3% দূরে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো APRO-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

এপিআরও (AT) দামগুলি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উপর নির্ভর করে:

1. বাজারের মনোভাব এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা
2. লেনদেনের পরিমাণ এবং তরলতার স্তর
3. সামগ্রিক ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের প্রবণতা
4. প্রকল্পের উন্নয়নের অগ্রগতি এবং আপডেট
5. অংশীদারিত্বের ঘোষণা এবং সহযোগিতা
6. ক্রিপ্টো বাজারকে প্রভাবিত করে এমন নিয়ম-নীতির খবর
7. চাহিদা ও সরবরাহের গতিবিধি
8. টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের প্যাটার্ন
9. সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা এবং গ্রহণযোগ্যতার হার
10. ডিজিটাল অ্যাসেটগুলিকে প্রভাবিত করে এমন ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণগুলি

মানুষ কেন APRO-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের APRO(AT) দাম জানতে চায়: সচেতন ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া, পোর্টফোলিওর পারফরম্যান্স ট্র্যাক করা, কেনার/বিক্রয়ের সুযোগ শনাক্ত করা, বাজারের প্রবণতা মূল্যায়ন করা এবং বিনিয়োগের ঝুঁকি পরিচালনা করা। রিয়েল-টাইম প্রাইস ডেটা ট্রেডারদের প্রবেশ এবং প্রস্থানের সময় সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।

APRO এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য APRO (AT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, AT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
APRO (AT) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, APRO এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে APRO এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? AT এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, APRO প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ APRO কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

APRO দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে AT কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে APRO কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার APRO (AT) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং APRO তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে APRO (AT) কিনবেন নির্দেশিকা

APRO দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

APRO এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC থেকে APRO (AT) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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APRO (AT) কী?

APRO is a decentralized oracle network tailored for the Bitcoin ecosystem, providing reliable, fast, and cost-effective data solutions. It aims to construct a secure and trustworthy computing platform by combining off-chain computing with on-chain verification. This approach extends data access and computing capabilities, offering customized computing logic services for decentralized application (DApp) businesses.

APRO সম্পর্কিত রিসোর্স

APRO সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল APRO ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

বিভাগ :

Binance Alpha SpotlightEthereum EcosystemInfrastructure

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: APRO সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 07:53:41 (UTC+8)

APRO (AT) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

APRO সম্পর্কে আরও জানুন

AT USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে AT-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে AT USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
AT/USDT
৳18.4023818
৳18.4023818৳18.4023818
+0.15%
375.16K (USDT)
AT/USDC
৳18.4585984
৳18.4585984৳18.4585984
-0.21%
371.48K (USDT)

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牛来

৳4.81152991
৳4.81152991৳4.81152991

-4.23%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

৳0.077530024
৳0.077530024৳0.077530024

+153.76%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

৳0.018197069
৳0.018197069৳0.018197069

+71.14%

OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP

TRUMP

৳219.12253
৳219.12253৳219.12253

+24.42%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

৳0.0525503
৳0.0525503৳0.0525503

+13.15%

Hyperliquid

Hyperliquid

HYPE

৳8,610.9166
৳8,610.9166৳8,610.9166

+13.92%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

AT-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

AT
AT
BDT
BDT

1 AT = 18.4524879 BDT