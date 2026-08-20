ADI প্রাইস(ADI)
আজ ADI (ADI)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 6.8617, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.27% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ADI থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ADI-এর জন্য ৳ 6.8617।
ADI বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #3695 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 0.00 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 0.00 ADI। গত 24 ঘণ্টায়, ADI এর ট্রেড হয়েছে ৳ 6.8167 (নিম্ন) এবং ৳ 6.8924 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 555.840953162991133825 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 119.206284919651407456।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ADI গত ঘণ্টায় -0.01% এবং গত 7 দিনে -0.29% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 635.25K-তে পৌঁছেছে।
No.3695
0.00%
ADI
ADI এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 0.00, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 635.25K। ADI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 0.00 এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999999999। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 6.86B।
-0.01%
-0.27%
-0.29%
-0.29%
ADI এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -2.270264
|-0.27%
|30 দিন
|৳ +0.1088
|+1.61%
|60 দিন
|৳ +2.7763
|+67.95%
|90 দিন
|৳ +2.976
|+76.58%
আজ, ADI এর পরিবর্তন ৳ -2.270264 (-0.27%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.1088(+1.61%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ADI এর প্রাইস ৳ +2.7763 (+67.95%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +2.976 (+76.58%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই ADI প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি ADI-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
ADI মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 72% | বিয়ারিশ 28%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|প্রাইস > R2
|R2 এর উপরে
|উচ্চ মূল্য অঞ্চলে সাম্প্রতিক "সবচেয়ে ব্যয়বহুল" রেঞ্জের চেয়ে দামি।
|StochRSI
|> 80
|ওভারবট অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
|EMA গ্রুপ
|0টি ক্রয়
|0‑20% বিক্রয়
|সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|প্রাইস > উপরের ব্যান্ড
|উপরের ব্যান্ড স্পর্শ বা অতিক্রম করা
|"ব্যয়বহুল" প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|RSI (14)
|ওভারবট
|> 70
|সামান্য দ্রুত বাড়ছে, স্বল্পমেয়াদী গতি সম্ভবত স্থগিত হবে।
|MA গ্রুপ
|0টি ক্রয়
|0‑20% বিক্রয়
|সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
【বাজার গঠন】ADI_USDT 4h সময়ের ব্যবধানে বর্তমান মূল্য 4.2457, কেন্দ্রীয় পরিসর 4.1626-এর উপরে 1.99% দূরত্বে অবস্থান করছে। এই মুহূর্তে R1 (4.1823) এবং R2 (4.1946) প্রতিরোধ সীমার মধ্যে দ্রুত ভাঙ্গন ঘটেছে। MA ও EMA সকল সময়ের ব্যবধানে ক্রয়ের অনুপাত শূন্য, এবং মূল্য গড় সূচকের বাইরে চলছে। 【শক্তির অবস্থা】MACD সূচক স্বর্ণ ক্রস অবস্থায় রয়েছে, আরএসআই অতি ক্রয়ের অঞ্চলে অবস্থান করছে। দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো পরস্পর বিপরীত অবস্থায় রয়েছে, যা শক্তির প্রবাহ সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যবধানে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। 【গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তর】উপরের দিকে পরিচিত প্রতিরোধ সীমার কোনো স্পষ্ট উদাহরণ নেই। নিচের দিকে, R2 স্তর 4.1946 বর্তমান মূল্য থেকে 2.05% দূরে অবস্থান করছে, আর R1 স্তর 4.1823 বর্তমান মূল্য থেকে 1.52% দূরে রয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিসর 4.1626 বর্তমান মূল্য থেকে 4.11% দূরে অবস্থান করছে, যা দূরবর্তী প্রত্যাবর্তনের পর্যবেক্ষণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, ADI এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে ADI (ADI) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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$ADI powers ADI Chain, an institutional-grade Ethereum L2 built on zkSync Atlas & Airbender. The network serves as a gateway for governments, banks, and enterprises to operate onchain – with up to 15,000 TPS, 0.2s block times, and validity-proof security. ADI Chain provides infrastructure for DDSC, a dirham-backed stablecoin (1:1 AED, USD-pegged) initiated by International Holding Company (IHC) and First Abu Dhabi Bank (FAB), licensed by the UAE Central Bank. $ADI is the native gas token across all on-chain operations.
ADI সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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