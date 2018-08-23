QNT

Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system.

নামQNT

র‍্যাঙ্কNo.66

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0003%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)164.72%

সার্কুলেশন সরবরাহ12,072,738

সর্বোচ্চ সরবরাহ14,881,364

মোট সাপ্লাই14,881,364

সার্কুলেশন রেট0.8112%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ428.38470116,2021-09-11

সর্বনিম্ন প্রাইস0.163629,2018-08-23

পাবলিক ব্লকচেইনETH

