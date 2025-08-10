Gas প্রাইস (GAS)
Gas(GAS) বর্তমানে 3.45USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 223.96MUSD। GAS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GAS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GAS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Gas থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.113238 ছিল।
গত 30 দিনে, Gas থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.5394175050 ছিল।
গত 60 দিনে, Gas থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3362052600 ছিল।
গত 90 দিনে, Gas থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1951390673577357 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.113238
|+3.39%
|30 দিন
|$ +0.5394175050
|+15.64%
|60 দিন
|$ +0.3362052600
|+9.75%
|90 দিন
|$ -0.1951390673577357
|-5.35%
Gas এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.39%
+3.39%
+19.52%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Gas is one of the two coins created by Neo Foundation. Gas is used as a processing fees for Neo coin. Neo hashing algorithm is Proof of Stake (PoS), where blocks processing power depends on the amount of tokens held by miners instead of the Proof of Work method which depends on the mining power that a miner has to create a new block. Neo holders is compensated with certain amount of Gas every month, is a similar concept to the ether gas and is used as a power for transaction (transaction). It is a coin that is paid as compensation of a concept of interest generated by PoS mining. At the beginning of the release, about one Neo was paid per day with 1000 Neo, but it has a design algorithm that is gradually decreasing over time, which is offset by the price increase. It is a coin that is closely related to Neo, walking along the path of the companion with the rise of Neo, and it forms a necessary relationship that the movement must be moving in a fluid manner.
Gas (GAS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GASটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
