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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ বিটেনসর বাস্তুতন্ত্র টোকেনসমূহ

বিটেনসর বাস্তুতন্ত্র সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.621
-0.05%
+9.12%
+21.21%
$ 7.01B
$ 147.88K
2
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 209.31
+0.54%
+9.10%
+5.24%
$ 2.31B
$ 22.18K
3
Beam
Beam
BEAMX
$ 0.001399
+0.14%
+8.16%
+5.96%
$ 72.08M
$ 50.87M
4
Targon
Targon
SN4
$ 11.46
0.00%
+0.09%
+0.17%
$ 62.56M
$ 126.83K
5
affine
affine
SN120
$ 11.7
-0.09%
+0.10%
0.00%
$ 45.20M
$ 537.18K
6
Score
Score
SN44
$ 8.58
+0.12%
+0.08%
+2.14%
$ 45.10M
$ 888.53K
7
EfficientFrontier
EfficientFrontier
SN53
$ 6.78
-1.17%
+0.05%
+4.79%
$ 35.69M
$ 2.48M
8
iota
iota
SN9
$ 6.34
-0.47%
+0.09%
-5.37%
$ 30.00M
$ 129.37K
9
Vanta Network
Vanta Network
SN8
$ 5.91
0.00%
+0.08%
-1.83%
$ 29.95M
$ 203.57K
10
NOVA
NOVA
SN68
$ 4.72
+0.85%
+0.08%
-2.07%
$ 23.12M
$ 397.17K
11
Tiger Alpha
Tiger Alpha
SN107
$ 14.18
+0.14%
+0.13%
+19.36%
$ 20.13M
$ 1.72M
12
Gradients
Gradients
SN56
$ 3.49
-1.41%
+0.09%
+2.05%
$ 17.54M
$ 26.81K
13
BitMind
BitMind
SN34
$ 2.54
-1.93%
+0.10%
+2.42%
$ 12.98M
$ 34.69K
14
Mainframe
Mainframe
SN25
$ 2.61
+1.95%
+0.15%
+13.48%
$ 12.77M
$ 2.71M
15
OpenKaito
OpenKaito
SN5
$ 2.73
0.00%
+0.08%
0.00%
$ 11.20M
$ 28.35K
16
Blockmachine
Blockmachine
SN19
$ 2.28
0.00%
+0.07%
+5.07%
$ 10.90M
$ 111.74K
17
Bitcast
Bitcast
SN93
$ 2.64
-1.49%
+0.07%
+18.92%
$ 10.03M
$ 336.49K
18
ORO
ORO
SN15
$ 6.72
-1.03%
+0.25%
+44.52%
$ 9.95M
$ 1.37M
19
Cacheon
Cacheon
SN14
$ 2.03
0.00%
+0.08%
-1.46%
$ 9.15M
$ 42.73K
20
Quantum Innovate
Quantum Innovate
SN63
$ 1.71
-1.72%
+0.08%
+0.59%
$ 8.65M
$ 16.67K
21
RedTeam
RedTeam
SN61
$ 1.57
-1.26%
+0.01%
0.00%
$ 7.99M
$ 1.26M
22
basilica
basilica
SN39
$ 1.65
0.00%
+0.04%
+25.95%
$ 7.29M
$ 1.61M
23
Sturdy
Sturdy
SN10
$ 1.4
0.00%
+0.04%
+8.53%
$ 7.02M
$ 273.73K
24
AI Factory
AI Factory
SN80
$ 3.74
+1.91%
+0.21%
+10.00%
$ 6.92M
$ 1.79M
25
Rich Kids of TAO
Rich Kids of TAO
SN110
$ 2.59
-0.38%
+0.15%
+63.92%
$ 6.92M
$ 545.70K
26
FlameWire
FlameWire
SN97
$ 4.92
-1.20%
+0.08%
-2.19%
$ 6.88M
$ 218.73K
27
Dippy
Dippy
SN11
$ 1.48
-1.99%
+0.08%
+0.68%
$ 6.81M
$ 194.16K
28
Data Universe
Data Universe
SN13
$ 1.28
-2.29%
+0.09%
+1.59%
$ 6.75M
$ 11.27K
29
Liquidity
Liquidity
SN77
$ 1.27
0.00%
+0.03%
+3.25%
$ 6.56M
$ 93.10K
30
Dojo
Dojo
SN52
$ 1.37
-1.44%
+0.09%
0.00%
$ 6.40M
$ 1.14K
31
grail
grail
SN81
$ 1.43
0.00%
+0.01%
-10.06%
$ 6.26M
$ 1.21M
32
Leadpoet
Leadpoet
SN71
$ 1.33
+2.31%
+0.19%
+13.68%
$ 6.25M
$ 1.29M
33
Synth
Synth
SN50
$ 1.11
0.00%
+0.09%
+5.82%
$ 5.64M
$ 327.60K
34
Ditto
Ditto
SN118
$ 2.25
+0.45%
+0.31%
+20.97%
$ 5.57M
$ 1.76M
35
Oneoneone
Oneoneone
SN111
$ 1.4
0.00%
+0.07%
+12.90%
$ 5.44M
$ 124.48K
36
Graphite
Graphite
SN43
$ 1.082
-1.19%
+0.08%
+2.08%
$ 5.35M
$ 5.66K
37
WebGenieAI
WebGenieAI
SN54
$ 1.035
+0.88%
+0.12%
+7.63%
$ 5.32M
$ 396.36K
38
ReadyAI
ReadyAI
SN33
$ 1.11
0.00%
+0.07%
-4.31%
$ 5.09M
$ 12.20K
39
Zeus
Zeus
SN18
$ 0.906005
+0.02%
+0.06%
-9.10%
$ 4.75M
$ 123.93K
40
Sportstensor
Sportstensor
SN41
$ 1.036
0.00%
+0.09%
+2.07%
$ 4.74M
$ 15.59K
41
Compute Horde
Compute Horde
SN12
$ 1.025
-1.73%
+0.09%
+1.28%
$ 4.61M
$ 728.52
42
Quantum Compute
Quantum Compute
SN48
$ 0.913285
+0.05%
+0.08%
+2.02%
$ 4.54M
$ 5.20K
43
OMEGA Labs
OMEGA Labs
SN24
$ 0.854196
-0.01%
+0.05%
-1.30%
$ 4.41M
$ 91.28K
44
Nuance
Nuance
SN23
$ 0.89792
-0.01%
+0.07%
-8.29%
$ 4.25M
$ 104.03K
45
ItsAI
ItsAI
SN32
$ 0.678028
-0.04%
+0.09%
+6.28%
$ 3.95M
$ 13.30K
46
Bettensor
Bettensor
SN30
$ 0.759117
-1.66%
+0.09%
-8.03%
$ 3.82M
$ 128.93K
47
Brain
Brain
SN90
$ 6.88
-1.71%
+0.11%
+12.79%
$ 3.78M
$ 130.34K
48
Aurelius
Aurelius
SN37
$ 0.776807
-1.19%
+0.11%
-0.70%
$ 3.60M
$ 20.92K
49
SubVortex
SubVortex
SN7
$ 0.680486
+0.03%
+0.08%
-0.74%
$ 3.48M
$ 13.69K
50
SN21 AdTAO
SN21 AdTAO
SN21
$ 0.684816
-0.16%
+0.03%
+3.33%
$ 3.41M
$ 71.38K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

বিটেনসর বাস্তুতন্ত্র টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
বিটেনসর বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 118 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $10.04B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা বিটেনসর বাস্তুতন্ত্র টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা বিটেনসর বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 15.40% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে TATSU সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো বিটেনসর বাস্তুতন্ত্র টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 118 বিটেনসর বাস্তুতন্ত্র টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় বিটেনসর বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে LINK, TAO, BEAMX অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
বিটেনসর বাস্তুতন্ত্র বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব বিটেনসর বাস্তুতন্ত্র টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $10.04B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

বিটেনসর বাস্তুতন্ত্র সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।