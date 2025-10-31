Bugünkü canlı WLFI qiyməti 0.139 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WLFI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WLFI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı WLFI qiyməti 0.139 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WLFI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WLFI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

WLFI qiyməti(WLFI)

1 WLFI / USD Canlı Qiyməti:

$0,139
$0,139$0,139
+1,01%1D
USD
WLFI (WLFI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:07:20 (UTC+8)

WLFI (WLFI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,1326
$ 0,1326$ 0,1326
24 saat Aşağı
$ 0,1461
$ 0,1461$ 0,1461
24 saat Yüksək

$ 0,1326
$ 0,1326$ 0,1326

$ 0,1461
$ 0,1461$ 0,1461

$ 0,4600440080440167
$ 0,4600440080440167$ 0,4600440080440167

$ 0,09151658544301643
$ 0,09151658544301643$ 0,09151658544301643

+0,28%

+1,01%

-0,15%

-0,15%

WLFI (WLFI) canlı qiyməti $ 0,139. WLFI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,1326 və ən yüksək $ 0,1461 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WLFI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,4600440080440167, ən aşağı qiyməti isə $ 0,09151658544301643 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WLFI son bir saat ərzində +0,28%, 24 saat ərzində +1,01% və son 7 gündə isə -0,15% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

WLFI (WLFI) Bazar Məlumatları

No.31

$ 3,42B
$ 3,42B$ 3,42B

$ 11,46M
$ 11,46M$ 11,46M

$ 13,90B
$ 13,90B$ 13,90B

24,57B
24,57B 24,57B

100.000.000.000
100.000.000.000 100.000.000.000

100.000.000.000
100.000.000.000 100.000.000.000

24,57%

0,09%

ETH

WLFI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3,42B və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 11,46M təşkil edir. WLFI üzrə dövriyyədə olan təklif 24,57B, ümumi təklif isə 100000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 13,90B təşkil edir.

WLFI (WLFI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün WLFI qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00139+1,01%
30 Gün$ -0,0578-29,37%
60 Gün$ +0,089+178,00%
90 Gün$ +0,089+178,00%
Bugünkü WLFI Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün WLFI $ +0,00139 (+1,01%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

WLFI 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0578 (-29,37%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

WLFI 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə WLFI $ +0,089 (+178,00%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

WLFI 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,089 (+178,00%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

WLFI (WLFI) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi WLFI Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

WLFI (WLFI) Nədir?

World Liberty Financial ($WLFI) is a governance token powering a decentralized finance protocol that promotes USD-based stablecoins and aims to preserve the U.S. Dollar’s global dominance.

WLFI MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC WLFI investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- WLFI steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə WLFI haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız WLFI satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

WLFI Qiymət Proqnozu (USD)

WLFI (WLFI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? WLFI (WLFI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? WLFI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

WLFI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WLFI (WLFI) Tokenomikası

WLFI (WLFI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WLFI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

WLFI (WLFI) necə alınır?

Necə WLFI alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım WLFI Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

WLFI Aktivindən Yerli Valyutalara

1 WLFI(WLFI) / VND
3.657,785
1 WLFI(WLFI) / AUD
A$0,21128
1 WLFI(WLFI) / GBP
0,10564
1 WLFI(WLFI) / EUR
0,11954
1 WLFI(WLFI) / USD
$0,139
1 WLFI(WLFI) / MYR
RM0,58241
1 WLFI(WLFI) / TRY
5,84078
1 WLFI(WLFI) / JPY
¥21,267
1 WLFI(WLFI) / ARS
ARS$199,99876
1 WLFI(WLFI) / RUB
11,11305
1 WLFI(WLFI) / INR
12,31262
1 WLFI(WLFI) / IDR
Rp2.278,68816
1 WLFI(WLFI) / PHP
8,16486
1 WLFI(WLFI) / EGP
￡E.6,56497
1 WLFI(WLFI) / BRL
R$0,74782
1 WLFI(WLFI) / CAD
C$0,19321
1 WLFI(WLFI) / BDT
16,99414
1 WLFI(WLFI) / NGN
200,86612
1 WLFI(WLFI) / COP
$540,85595
1 WLFI(WLFI) / ZAR
R.2,40053
1 WLFI(WLFI) / UAH
5,83661
1 WLFI(WLFI) / TZS
T.Sh.341,523
1 WLFI(WLFI) / VES
Bs30,719
1 WLFI(WLFI) / CLP
$130,938
1 WLFI(WLFI) / PKR
Rs39,22024
1 WLFI(WLFI) / KZT
73,7395
1 WLFI(WLFI) / THB
฿4,49387
1 WLFI(WLFI) / TWD
NT$4,27147
1 WLFI(WLFI) / AED
د.إ0,51013
1 WLFI(WLFI) / CHF
Fr0,1112
1 WLFI(WLFI) / HKD
HK$1,07864
1 WLFI(WLFI) / AMD
֏53,21476
1 WLFI(WLFI) / MAD
.د.م1,28714
1 WLFI(WLFI) / MXN
$2,57567
1 WLFI(WLFI) / SAR
ريال0,52125
1 WLFI(WLFI) / ETB
Br21,37125
1 WLFI(WLFI) / KES
KSh17,95741
1 WLFI(WLFI) / JOD
د.أ0,098551
1 WLFI(WLFI) / PLN
0,50874
1 WLFI(WLFI) / RON
лв0,61021
1 WLFI(WLFI) / SEK
kr1,31216
1 WLFI(WLFI) / BGN
лв0,23352
1 WLFI(WLFI) / HUF
Ft46,67481
1 WLFI(WLFI) / CZK
2,92456
1 WLFI(WLFI) / KWD
د.ك0,042534
1 WLFI(WLFI) / ILS
0,45175
1 WLFI(WLFI) / BOB
Bs0,96049
1 WLFI(WLFI) / AZN
0,2363
1 WLFI(WLFI) / TJS
SM1,2788
1 WLFI(WLFI) / GEL
0,37669
1 WLFI(WLFI) / AOA
Kz127,40601
1 WLFI(WLFI) / BHD
.د.ب0,052264
1 WLFI(WLFI) / BMD
$0,139
1 WLFI(WLFI) / DKK
kr0,89655
1 WLFI(WLFI) / HNL
L3,65014
1 WLFI(WLFI) / MUR
6,32172
1 WLFI(WLFI) / NAD
$2,39358
1 WLFI(WLFI) / NOK
kr1,39834
1 WLFI(WLFI) / NZD
$0,24186
1 WLFI(WLFI) / PAB
B/.0,139
1 WLFI(WLFI) / PGK
K0,58658
1 WLFI(WLFI) / QAR
ر.ق0,50596
1 WLFI(WLFI) / RSD
дин.14,08209
1 WLFI(WLFI) / UZS
soʻm1.674,69841
1 WLFI(WLFI) / ALL
L11,62457
1 WLFI(WLFI) / ANG
ƒ0,24881
1 WLFI(WLFI) / AWG
ƒ0,2502
1 WLFI(WLFI) / BBD
$0,278
1 WLFI(WLFI) / BAM
KM0,23352
1 WLFI(WLFI) / BIF
Fr411,162
1 WLFI(WLFI) / BND
$0,1807
1 WLFI(WLFI) / BSD
$0,139
1 WLFI(WLFI) / JMD
$22,22471
1 WLFI(WLFI) / KHR
558,23234
1 WLFI(WLFI) / KMF
Fr58,797
1 WLFI(WLFI) / LAK
3.021,73907
1 WLFI(WLFI) / LKR
රු42,31299
1 WLFI(WLFI) / MDL
L2,34632
1 WLFI(WLFI) / MGA
Ar623,3177
1 WLFI(WLFI) / MOP
P1,112
1 WLFI(WLFI) / MVR
2,1267
1 WLFI(WLFI) / MWK
MK241,31929
1 WLFI(WLFI) / MZN
MT8,8821
1 WLFI(WLFI) / NPR
रु19,71854
1 WLFI(WLFI) / PYG
985,788
1 WLFI(WLFI) / RWF
Fr201,689
1 WLFI(WLFI) / SBD
$1,14397
1 WLFI(WLFI) / SCR
1,95712
1 WLFI(WLFI) / SRD
$5,38625
1 WLFI(WLFI) / SVC
$1,21625
1 WLFI(WLFI) / SZL
L2,39358
1 WLFI(WLFI) / TMT
m0,4865
1 WLFI(WLFI) / TND
د.ت0,409772
1 WLFI(WLFI) / TTD
$0,94242
1 WLFI(WLFI) / UGX
Sh484,276
1 WLFI(WLFI) / XAF
Fr78,813
1 WLFI(WLFI) / XCD
$0,3753
1 WLFI(WLFI) / XOF
Fr78,813
1 WLFI(WLFI) / XPF
Fr14,317
1 WLFI(WLFI) / BWP
P1,8626
1 WLFI(WLFI) / BZD
$0,27939
1 WLFI(WLFI) / CVE
$13,22168
1 WLFI(WLFI) / DJF
Fr24,603
1 WLFI(WLFI) / DOP
$8,91963
1 WLFI(WLFI) / DZD
د.ج18,06583
1 WLFI(WLFI) / FJD
$0,31414
1 WLFI(WLFI) / GNF
Fr1.208,605
1 WLFI(WLFI) / GTQ
Q1,06474
1 WLFI(WLFI) / GYD
$29,09687
1 WLFI(WLFI) / ISK
kr17,375

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: WLFI Haqqında Digər Suallar

Bugünkü WLFI (WLFI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WLFI qiyməti 0,139 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WLFI / USD cari qiyməti nədir?
WLFI / USD cari qiyməti $ 0,139 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
WLFI üçün bazar dəyəri nədir?
WLFI üçün bazar dəyəri $ 3,42B USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WLFI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WLFI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 24,57B USD təşkil edir.
WLFI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WLFI ATH qiyməti olan 0,4600440080440167 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WLFI qiyməti (ATL) nədir?
WLFI ATL qiyməti olan 0,09151658544301643 USD dəyərinə endi.
WLFI ticarət həcmi nədir?
WLFI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 11,46M USD.
WLFI bu il daha da yüksələcək?
WLFI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WLFI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:07:20 (UTC+8)

WLFI (WLFI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

