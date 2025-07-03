M

MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

AdM

SıralamaNo.44

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0005%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)1.05%

Dövriyyə Təklifi1,039,501,066

Maksimum Təklif10,000,000,000

Ümumi Təchizat5,264,317,858.42

Dövriyyə Faizi0.1039%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi2.9597770942123245,2025-09-18

Ən Aşağı Qiymət0.03524461750801544,2025-07-03

İctimai BlokçeynMEMECORE

Sektor

Sosial Media

Loading...