Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

SıralamaNo.108

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı0.0001%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)%1,85

Dövriyyə Təklifi1.969.729.010,368757

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat2.193.179.327,320146

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2017-09-18 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0,024 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi5.902317189920042,2021-11-25

Ən Aşağı Qiymət0.007883059792220592,2017-10-13

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

