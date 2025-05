DOGE

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

SıralamaNo.8

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0097%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.92%

Dövriyyə Təklifi149,444,406,383.70526

Maksimum Təklif∞

Ümumi Təchizat149,444,406,383.70526

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2013-12-12 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.000559 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.7375666,2021-05-08

Ən Aşağı Qiymət0.000085474399384111,2015-05-07

İctimai BlokçeynDOGE

Sektor

