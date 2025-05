BONK

Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

SıralamaNo.57

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0004%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi79,341,612,594,806.48

Maksimum Təklif88,872,433,754,423.19

Ümumi Təchizat88,811,420,146,853.1

Dövriyyə Faizi0.8927%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.000059156192429551,2024-11-20

Ən Aşağı Qiymət0.000000091971686428,2022-12-30

İctimai BlokçeynSOL

