سعر xRAM Liquid Staking Token اليوم

السعر المباشر لمشروع xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) اليوم هو $ 0.01616171، مع تغير بنسبة 3.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HYPERRAM الحالي إلى USD هو $ 0.01616171 لكل HYPERRAM.

يحتل xRAM Liquid Staking Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,664,700، مع عرض متداول قدره 103.00M HYPERRAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HYPERRAM بين $ 0.01540757 (أدنى) و$ 0.01658938 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03819125، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00866271.

على المدى القصير، تحرك HYPERRAM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+3.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.68K.

معلومات سوق xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM)

القيمة السوقية $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M الحجم (24 ساعة) $ 11.68K$ 11.68K $ 11.68K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M إمداد دورة التداول 103.00M 103.00M 103.00M إجمالي العرض 103,002,746.2250122 103,002,746.2250122 103,002,746.2250122

القيمة السوقية الحالية لـ xRAM Liquid Staking Token هي $ 1.66M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.68K. العرض المتداول لـ HYPERRAM يبلغ 103.00M، مع إجمالي عرض 103002746.2250122. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.66M.