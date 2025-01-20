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سعر Torus (TORUS) المباشر لليوم هو USD 0.627634 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.25M . يتم تحديث سعر TORUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Torus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 387.28K - تغيير سعر Torus خلال اليوم هو -8.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.95M

أداء سعر Torus (TORUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Torus مقابل USD هو $ -0.0563263828549332 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Torus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Torus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Torus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0563263828549332 -8.23% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Torus (TORUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Torus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.627966$ 0.627966 $ 0.627966 24 ساعة مرتفع $ 0.74658$ 0.74658 $ 0.74658 عالية طوال الوقت $ 1.056$ 1.056 $ 1.056 تغير السعر (1 ساعة) -5.07% تغير السعر (1يوم) -8.23% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Torus (TORUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: