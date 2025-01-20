سعر Torus (TORUS)
سعر Torus (TORUS) المباشر لليوم هو USD 0.627634. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.25M. يتم تحديث سعر TORUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Torus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 387.28K
- تغيير سعر Torus خلال اليوم هو -8.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.95M
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خلال اليوم، كان سعر Torus مقابل USD هو $ -0.0563263828549332 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Torus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Torus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Torus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0563263828549332
|-8.23%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Torus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.07%
-8.23%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Torus is an open-ended experiment to encode biology's principles of autonomy, adaptive inference and self-organization into a stake-anchored agentic protocol, perpetually producing novelty. This creates a self-assembling & evolving peer to peer organism, forming its organs, like memory and immune system, over time. The organism is capable of integrating any piece of technology into its distributed body and orchestrate resources through incentives. The system operates as an emergent multi-graph of recursively delegated permissions and incentives among agents over onchain protocol and offchain agent control spaces, anchored to the root agent stake. This structure forms a multi-scale competency architecture with arbitrarily granular and complex specialization, aligning itself towards the stake root. Every part of the Torus has local autonomy and except the root agent (fully onchain) is unconstrained in its substrate, design and function.
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