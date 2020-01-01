توكنوميكس Torus (TORUS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Torus (TORUS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Torus (TORUS) Torus is an open-ended experiment to encode biology's principles of autonomy, adaptive inference and self-organization into a stake-anchored agentic protocol, perpetually producing novelty. This creates a self-assembling & evolving peer to peer organism, forming its organs, like memory and immune system, over time. The organism is capable of integrating any piece of technology into its distributed body and orchestrate resources through incentives. The system operates as an emergent multi-graph of recursively delegated permissions and incentives among agents over onchain protocol and offchain agent control spaces, anchored to the root agent stake. This structure forms a multi-scale competency architecture with arbitrarily granular and complex specialization, aligning itself towards the stake root. Every part of the Torus has local autonomy and except the root agent (fully onchain) is unconstrained in its substrate, design and function. الموقع الرسمي: https://torus.network/ الوثيقة البيضاء: https://docs.torus.network/ اشتر TORUS الآن!

توكنوميكس Torus (TORUS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Torus (TORUS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 28.79M $ 28.79M $ 28.79M إجمالي العرض: $ 144.00M $ 144.00M $ 144.00M العرض المتداول: $ 67.96M $ 67.96M $ 67.96M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 60.99M $ 60.99M $ 60.99M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.100263 $ 0.100263 $ 0.100263 السعر الحالي: $ 0.423555 $ 0.423555 $ 0.423555 معرفة المزيد عن سعر Torus (TORUS)

توكنوميكس Torus (TORUS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Torus (TORUS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TORUS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TORUS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TORUS، استكشف السعر المباشر لتوكن TORUS!

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