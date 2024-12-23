سعر Slothana (SLOTH)
سعر Slothana (SLOTH) المباشر لليوم هو USD 0.00383356. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.11M. يتم تحديث سعر SLOTH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Slothana الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 717.15K
- تغيير سعر Slothana خلال اليوم هو +0.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.85B
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خلال اليوم، كان سعر Slothana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Slothana مقابل USD هو $ -0.0018852811 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Slothana مقابل USD هو $ -0.0010980216 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Slothana مقابل USD هو $ -0.002751718633078539 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.18%
|30 يوم
|$ -0.0018852811
|-49.17%
|60 يوم
|$ -0.0010980216
|-28.64%
|90 يوم
|$ -0.002751718633078539
|-41.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Slothana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.19%
+0.18%
-9.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Slothana is a memecoin, based on a slovenly sloth who is sick of the 9 to 5 grind. Our stoner sloth is ready to ditch the daily grind and embrace the world of crypto trading. No more getting high on herb, just reaching those highs from trading altcoins!
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