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سعر Slothana (SLOTH) المباشر لليوم هو USD 0.00383356 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.11M . يتم تحديث سعر SLOTH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Slothana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 717.15K - تغيير سعر Slothana خلال اليوم هو +0.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.85B

أداء سعر Slothana (SLOTH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Slothana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Slothana مقابل USD هو $ -0.0018852811 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Slothana مقابل USD هو $ -0.0010980216 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Slothana مقابل USD هو $ -0.002751718633078539 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.18% 30 يوم $ -0.0018852811 -49.17% 60 يوم $ -0.0010980216 -28.64% 90 يوم $ -0.002751718633078539 -41.78%

تحليل سعر Slothana (SLOTH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Slothana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00379558$ 0.00379558 $ 0.00379558 24 ساعة مرتفع $ 0.00395744$ 0.00395744 $ 0.00395744 عالية طوال الوقت $ 0.04078933$ 0.04078933 $ 0.04078933 تغير السعر (1 ساعة) -1.19% تغير السعر (1يوم) +0.18% تغير السعر (7 أيام) -9.21%

معلومات سوق Slothana (SLOTH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: