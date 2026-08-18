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سعر Shovel المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ SHOVEL هي 19,138.85 USD. تابع تحديثات أسعار SHOVEL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Shovel المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ SHOVEL هي 19,138.85 USD. تابع تحديثات أسعار SHOVEL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SHOVEL

معلومات سعر SHOVEL

ما هو SHOVEL

الموقع الرسمي لـ SHOVEL

اقتصاد توكن SHOVEL

توقعات سعر SHOVEL

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تعلم

شعار Shovel

سعر Shovel (SHOVEL)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SHOVEL إلى USD:

$0.000000191388
$0.000000191388$0.000000191388
-10.90%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Shovel (SHOVEL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:47:56 (UTC+8)

سعر Shovel اليوم

السعر المباشر لمشروع Shovel (SHOVEL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHOVEL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SHOVEL.

يحتل Shovel حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,138.85، مع عرض متداول قدره 100.00B SHOVEL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHOVEL بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SHOVEL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Shovel (SHOVEL)

$ 19.14K
$ 19.14K$ 19.14K

--
----

$ 19.14K
$ 19.14K$ 19.14K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Shovel هي $ 19.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHOVEL يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.14K.

سجل سعر Shovel بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
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سجل سعر Shovel (SHOVEL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shovel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shovel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shovel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shovel مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 00.00%
60 يوم$ 0-11.05%
90 يوم----

توقعات أسعار Shovel

Shovel (SHOVEL) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SHOVEL في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرShovel (SHOVEL) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Shovel نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Shovel الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SHOVEL للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Shovel.

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المصدر Shovel (SHOVEL)

الموقع الرسمي

الفئة :

Base EcosystemSocialFi

نبذة عن Shovel

كم تبلغ قيمة Shovel الآن؟

تتداول Shovel حاليًا عند $، مع تحرك في السعر بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يوفر هذا السعر المباشر لقطة لنشاط السوق في الوقت الفعلي ومشاعر المستثمرين.

هل سيرتفع أو سينخفض سعر SHOVEL اليوم؟

أظهر SHOVEL تحركًا في السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يعكس كيف يستجيب السوق للأخبار الأخيرة وحجم التداول والتطورات داخل منظومة SocialFi,Base Ecosystem.

ما مدى شعبية Shovel اليوم؟

سجل الرمز المميز حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى عدد المتداولين الذين يشترون أو يبيعون SHOVEL بنشاط.

ما الذي يجعل Shovel مختلفًا عن الأصول المشفرة الأخرى؟

باعتباره جزءًا من فئة SocialFi,Base Ecosystem ومُبنى على شبكة --، يقدم SHOVEL وظيفة وفائدة محددة ضمن منظومته، والتي قد تشمل المدفوعات أو الحوكمة أو التصويت أو حالات استخدام خاصة بالتطبيقات.

كم يبلغ حجم المعروض من SHOVEL في السوق؟

يوجد اليوم 100000000000.0 رمز مميز متداول، مما يساعد في تحديد ندرة الرمز المميز والقيمة السوقية الإجمالية له.

ما هو أعلى وأدنى سعر لـ Shovel على الإطلاق؟

يبلغ أعلى سعر مسجل للرمز المميز (ATH) $، بينما يبلغ أدنى سعر له (ATL) $، مما يوفر سياقًا مهمًا للمستثمرين على المدى الطويل لتقييم دورات الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Shovel

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:47:56 (UTC+8)

تحديثات Shovel (SHOVEL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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