سعر Shovel اليوم

السعر المباشر لمشروع Shovel (SHOVEL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHOVEL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SHOVEL.

يحتل Shovel حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,138.85، مع عرض متداول قدره 100.00B SHOVEL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHOVEL بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SHOVEL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Shovel (SHOVEL)

القيمة السوقية $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Shovel هي $ 19.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHOVEL يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.14K.