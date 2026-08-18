سعر Seedless Wallet اليوم

السعر المباشر لمشروع Seedless Wallet (SEED) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SEED الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SEED.

يحتل Seedless Wallet حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 32,659، مع عرض متداول قدره 999.80M SEED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SEED بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SEED بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و-14.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Seedless Wallet (SEED)

القيمة السوقية $ 32.66K$ 32.66K $ 32.66K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 32.66K$ 32.66K $ 32.66K إمداد دورة التداول 999.80M 999.80M 999.80M إجمالي العرض 999,800,754.1243575 999,800,754.1243575 999,800,754.1243575

القيمة السوقية الحالية لـ Seedless Wallet هي $ 32.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SEED يبلغ 999.80M، مع إجمالي عرض 999800754.1243575. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.66K.