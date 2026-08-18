سعر Saturn sUSDat اليوم

السعر المباشر لمشروع Saturn sUSDat (SUSDAT) اليوم هو $ 0.968571، مع تغير بنسبة 0.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SUSDAT الحالي إلى USD هو $ 0.968571 لكل SUSDAT.

يحتل Saturn sUSDat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 77,728,603، مع عرض متداول قدره 80.25M SUSDAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SUSDAT بين $ 0.966826 (أدنى) و$ 0.978127 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.021، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.695599.

على المدى القصير، تحرك SUSDAT بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.14M.

معلومات سوق Saturn sUSDat (SUSDAT)

القيمة السوقية $ 77.73M$ 77.73M $ 77.73M الحجم (24 ساعة) $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 77.73M$ 77.73M $ 77.73M إمداد دورة التداول 80.25M 80.25M 80.25M إجمالي العرض 80,252,817.62201135 80,252,817.62201135 80,252,817.62201135

القيمة السوقية الحالية لـ Saturn sUSDat هي $ 77.73M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.14M. العرض المتداول لـ SUSDAT يبلغ 80.25M، مع إجمالي عرض 80252817.62201135. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 77.73M.