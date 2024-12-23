سعر NUSA (NUSA)
سعر NUSA (NUSA) المباشر لليوم هو USD 9.12. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 808.49K. يتم تحديث سعر NUSA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NUSA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 141.69
- تغيير سعر NUSA خلال اليوم هو +5.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 88.62K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NUSA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NUSA.
خلال اليوم، كان سعر NUSA مقابل USD هو $ +0.455576 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NUSA مقابل USD هو $ +0.8544290880 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NUSA مقابل USD هو $ +0.4499643840 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NUSA مقابل USD هو $ +0.027763765285104 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.455576
|+5.26%
|30 يوم
|$ +0.8544290880
|+9.37%
|60 يوم
|$ +0.4499643840
|+4.93%
|90 يوم
|$ +0.027763765285104
|+0.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NUSA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.99%
+5.26%
-5.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NUSA's Vision: Enabling an accessible Web3 experience for everyone. We see the future of internet technology will enter the Web3 era where all internet users can have full control over their belongings on the internet. NUSA Features: - Lending Market: Enable users to deposit cryptocurrencies and earn interest or borrow other crypto assets against them. - Swap: Swap your tokens within the BEP20 network a few clicks away. Hassle-free, secure, and low-cost swap platform. - Liquidity Provider: By adding liquidity to pairing tokens, you will get an LP token that can be utilized to get a percentage of the swap fee from the respective liquidity pool. - Farm Pools: More ways to circulate your earnings; Rather than holding your LP token, put it in the farm pools for staking and get a NUSA reward. - Airdrop: Join a strong community by supporting a project while getting rewarded. - Governance Token: NUSA will launch a governance mechanism where holders can get a portion of the revenue generated by Nusa protocols. (Coming Soon!) - NFT Marketplace: NFT marketplace to buy and sell your favorite NFT on the Polygon network. (Coming soon!) There are several utilities for NUSA: - Add any BEP20 token into Nusa Lending Market. - The requirement to join Nusa Airdrop and many other events. You can say it is a participation ticket to join events. - Governance token. In NUSA, there is a governance model where the staked Nusa will represent your portion in a protocol revenue distribution monthly. (Coming soon) - More utilities will be developed as more features are being developed.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NUSA إلى AUD
A$14.5008
|1 NUSA إلى GBP
￡7.2048
|1 NUSA إلى EUR
€8.664
|1 NUSA إلى USD
$9.12
|1 NUSA إلى MYR
RM41.04
|1 NUSA إلى TRY
₺320.9328
|1 NUSA إلى JPY
¥1,426.7328
|1 NUSA إلى RUB
₽937.2624
|1 NUSA إلى INR
₹774.6528
|1 NUSA إلى IDR
Rp147,096.7536
|1 NUSA إلى PHP
₱536.6208
|1 NUSA إلى EGP
￡E.463.9344
|1 NUSA إلى BRL
R$55.4496
|1 NUSA إلى CAD
C$13.0416
|1 NUSA إلى BDT
৳1,085.3712
|1 NUSA إلى NGN
₦14,117.5776
|1 NUSA إلى UAH
₴380.9424
|1 NUSA إلى VES
Bs465.12
|1 NUSA إلى PKR
Rs2,528.3376
|1 NUSA إلى KZT
₸4,769.8512
|1 NUSA إلى THB
฿312.7248
|1 NUSA إلى TWD
NT$297.5856
|1 NUSA إلى CHF
Fr8.1168
|1 NUSA إلى HKD
HK$70.8624
|1 NUSA إلى MAD
.د.م91.3824