سعر Nubila Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Nubila Network (NB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NB.

يحتل Nubila Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 123,101، مع عرض متداول قدره 184.00M NB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NB بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.110933، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NB بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-3.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.88K.

معلومات سوق Nubila Network (NB)

القيمة السوقية $ 123.10K$ 123.10K $ 123.10K الحجم (24 ساعة) $ 4.88K$ 4.88K $ 4.88K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 669.03K$ 669.03K $ 669.03K إمداد دورة التداول 184.00M 184.00M 184.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Nubila Network هي $ 123.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.88K. العرض المتداول لـ NB يبلغ 184.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 669.03K.