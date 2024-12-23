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سعر MMX (MMX) المباشر لليوم هو USD 1.16 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 173.97M . يتم تحديث سعر MMX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MMX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.95K - تغيير سعر MMX خلال اليوم هو +8.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 150.50M

أداء سعر MMX (MMX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MMX مقابل USD هو $ +0.090515 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MMX مقابل USD هو $ +0.7124005440 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MMX مقابل USD هو $ +0.4737237000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MMX مقابل USD هو $ -0.527462953292028 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.090515 +8.50% 30 يوم $ +0.7124005440 +61.41% 60 يوم $ +0.4737237000 +40.84% 90 يوم $ -0.527462953292028 -31.25%

تحليل سعر MMX (MMX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MMX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 24 ساعة مرتفع $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 عالية طوال الوقت $ 3.47$ 3.47 $ 3.47 تغير السعر (1 ساعة) +1.43% تغير السعر (1يوم) +8.50% تغير السعر (7 أيام) +19.14%

معلومات سوق MMX (MMX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: