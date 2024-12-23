سعر MMX (MMX)
سعر MMX (MMX) المباشر لليوم هو USD 1.16. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 173.97M. يتم تحديث سعر MMX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MMX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.95K
- تغيير سعر MMX خلال اليوم هو +8.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 150.50M
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خلال اليوم، كان سعر MMX مقابل USD هو $ +0.090515 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MMX مقابل USD هو $ +0.7124005440 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MMX مقابل USD هو $ +0.4737237000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MMX مقابل USD هو $ -0.527462953292028 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.090515
|+8.50%
|30 يوم
|$ +0.7124005440
|+61.41%
|60 يوم
|$ +0.4737237000
|+40.84%
|90 يوم
|$ -0.527462953292028
|-31.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MMX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.43%
+8.50%
+19.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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