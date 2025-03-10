سعر MATRIX (MATRIX)
سعر MATRIX (MATRIX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.62K. يتم تحديث سعر MATRIX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MATRIX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 903.87
- تغيير سعر MATRIX خلال اليوم هو -20.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر MATRIX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MATRIX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MATRIX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MATRIX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-20.22%
|30 يوم
|$ 0
|-69.28%
|60 يوم
|$ 0
|-77.98%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MATRIX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-20.22%
-36.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
All about $MATRI𝕏 token Icon What is MATRI𝕏, you ask? Elon Musk, a visionary entrepreneur and technological maverick, has long been at the forefront of innovation. The concept of the MATRI𝕏, popularized by science fiction, refers to a virtual world that simulates reality, blurring the boundaries between what is real and what is simulated. While Musk is not the sole architect of the MATRI𝕏 of artificial reality, his ventures have been instrumental in advancing immersive technologies and shaping our understanding of the possibilities they present.
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