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سعر Lunar (LNR) المباشر لليوم هو USD 0.00288571 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 230.82K . يتم تحديث سعر LNR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lunar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 398.50 - تغيير سعر Lunar خلال اليوم هو +2.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 79.99M

أداء سعر Lunar (LNR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lunar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lunar مقابل USD هو $ +0.0001797070 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lunar مقابل USD هو $ +0.0008809870 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lunar مقابل USD هو $ +0.0004985662980723716 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.17% 30 يوم $ +0.0001797070 +6.23% 60 يوم $ +0.0008809870 +30.53% 90 يوم $ +0.0004985662980723716 +20.89%

تحليل سعر Lunar (LNR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lunar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00278697$ 0.00278697 $ 0.00278697 24 ساعة مرتفع $ 0.00288649$ 0.00288649 $ 0.00288649 عالية طوال الوقت $ 0.092252$ 0.092252 $ 0.092252 تغير السعر (1 ساعة) +1.36% تغير السعر (1يوم) +2.17% تغير السعر (7 أيام) -2.88%

معلومات سوق Lunar (LNR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: