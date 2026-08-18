سعر Lumena اليوم

السعر المباشر لمشروع Lumena (LUMENA) اليوم هو $ 2.0، مع تغير بنسبة 16.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LUMENA الحالي إلى USD هو $ 2.0 لكل LUMENA.

يحتل Lumena حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 694,935، مع عرض متداول قدره 346.66K LUMENA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LUMENA بين $ 1.6 (أدنى) و$ 2.03 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5.4، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.289818.

على المدى القصير، تحرك LUMENA بمقدار +17.29% خلال الساعة الماضية و+27.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 29.26K.

معلومات سوق Lumena (LUMENA)

القيمة السوقية $ 694.94K$ 694.94K $ 694.94K الحجم (24 ساعة) $ 29.26K$ 29.26K $ 29.26K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 991.66K$ 991.66K $ 991.66K إمداد دورة التداول 346.66K 346.66K 346.66K إجمالي العرض 494,738.743411 494,738.743411 494,738.743411

القيمة السوقية الحالية لـ Lumena هي $ 694.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 29.26K. العرض المتداول لـ LUMENA يبلغ 346.66K، مع إجمالي عرض 494738.743411. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 991.66K.