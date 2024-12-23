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سعر KIRA (KIRA) المباشر لليوم هو USD 0.00150805 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.51M . يتم تحديث سعر KIRA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KIRA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 153.38K - تغيير سعر KIRA خلال اليوم هو -12.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M

أداء سعر KIRA (KIRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KIRA مقابل USD هو $ -0.000209488766737042 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KIRA مقابل USD هو $ -0.0011364150 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KIRA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KIRA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000209488766737042 -12.19% 30 يوم $ -0.0011364150 -75.35% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KIRA (KIRA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KIRA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00131319$ 0.00131319 $ 0.00131319 24 ساعة مرتفع $ 0.00171754$ 0.00171754 $ 0.00171754 عالية طوال الوقت $ 0.02057985$ 0.02057985 $ 0.02057985 تغير السعر (1 ساعة) -0.25% تغير السعر (1يوم) -12.19% تغير السعر (7 أيام) -60.30%

معلومات سوق KIRA (KIRA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: