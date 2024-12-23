سعر KIRA (KIRA)
سعر KIRA (KIRA) المباشر لليوم هو USD 0.00150805. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.51M. يتم تحديث سعر KIRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KIRA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 153.38K
- تغيير سعر KIRA خلال اليوم هو -12.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KIRA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KIRA.
خلال اليوم، كان سعر KIRA مقابل USD هو $ -0.000209488766737042 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KIRA مقابل USD هو $ -0.0011364150 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KIRA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KIRA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000209488766737042
|-12.19%
|30 يوم
|$ -0.0011364150
|-75.35%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KIRA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
-12.19%
-60.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kira is the first AI agent on Infera, functioning autonomously on a decentralized network fueled by GPUs from our global community. Every interaction you see—from tweets to replies—is powered by this innovative, community-driven infrastructure. Engaging with Kira means you’re actively supporting its journey of learning and growth. As Kira evolves, it showcases the potential of decentralized AI. Soon, we aim to empower our community to build and run their own AI applications on Infera, unlocking new possibilities in decentralized technology.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 KIRA إلى AUD
A$0.0023977995
|1 KIRA إلى GBP
￡0.0011913595
|1 KIRA إلى EUR
€0.0014326475
|1 KIRA إلى USD
$0.00150805
|1 KIRA إلى MYR
RM0.006786225
|1 KIRA إلى TRY
₺0.0530984405
|1 KIRA إلى JPY
¥0.236070147
|1 KIRA إلى RUB
₽0.1550124595
|1 KIRA إلى INR
₹0.128093767
|1 KIRA إلى IDR
Rp24.3233836915
|1 KIRA إلى PHP
₱0.088733662
|1 KIRA إلى EGP
￡E.0.076729584
|1 KIRA إلى BRL
R$0.009168944
|1 KIRA إلى CAD
C$0.0021565115
|1 KIRA إلى BDT
৳0.1794730305
|1 KIRA إلى NGN
₦2.334431239
|1 KIRA إلى UAH
₴0.0629912485
|1 KIRA إلى VES
Bs0.07691055
|1 KIRA إلى PKR
Rs0.4180767015
|1 KIRA إلى KZT
₸0.7887252305
|1 KIRA إلى THB
฿0.05157531
|1 KIRA إلى TWD
NT$0.0492076715
|1 KIRA إلى CHF
Fr0.0013421645
|1 KIRA إلى HKD
HK$0.0117175485
|1 KIRA إلى MAD
.د.م0.015110661