سعر Inscribe (INS)
سعر Inscribe (INS) المباشر لليوم هو USD 0.00635938. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 139.34K. يتم تحديث سعر INS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Inscribe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Inscribe خلال اليوم هو -0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.91M
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خلال اليوم، كان سعر Inscribe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Inscribe مقابل USD هو $ -0.0002877740 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Inscribe مقابل USD هو $ +0.0028208327 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Inscribe مقابل USD هو $ +0.000380930306941647 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.06%
|30 يوم
|$ -0.0002877740
|-4.52%
|60 يوم
|$ +0.0028208327
|+44.36%
|90 يوم
|$ +0.000380930306941647
|+6.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Inscribe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-0.06%
-8.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Inscribe emerges as the leading protocol in the world of data embedded within blockchain transactions a.k.a Inscriptions, offering unparalleled ease of use and limitless possibilities for users on EVM blockchains, BRC20/CBRC20, Dogechain, Injective and every non-EVM chains, making inscriptions accessible to everyone in a single click. Operating seamlessly on Bitcoin, Ethereum, Avalanche, ZkSync, Binance Smart Chain, Arbitrum,Base, Fantom, Gnosis and Polygon in its 0.1 version, Inscribe ensures effortless interaction with users' preferred networks. Unified liquidity, simplified user experience, multiple chains, Inscribe.
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