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سعر Inscribe (INS) المباشر لليوم هو USD 0.00635938 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 139.34K . يتم تحديث سعر INS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Inscribe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Inscribe خلال اليوم هو -0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.91M

أداء سعر Inscribe (INS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Inscribe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Inscribe مقابل USD هو $ -0.0002877740 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Inscribe مقابل USD هو $ +0.0028208327 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Inscribe مقابل USD هو $ +0.000380930306941647 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.06% 30 يوم $ -0.0002877740 -4.52% 60 يوم $ +0.0028208327 +44.36% 90 يوم $ +0.000380930306941647 +6.37%

تحليل سعر Inscribe (INS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Inscribe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00608716$ 0.00608716 $ 0.00608716 24 ساعة مرتفع $ 0.0065207$ 0.0065207 $ 0.0065207 عالية طوال الوقت $ 0.883384$ 0.883384 $ 0.883384 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -0.06% تغير السعر (7 أيام) -8.48%

معلومات سوق Inscribe (INS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: