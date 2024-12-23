احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر IAG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر IAG.

سعر Iagon (IAG) المباشر لليوم هو USD 0.25506 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 95.96M . يتم تحديث سعر IAG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Iagon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 181.50K - تغيير سعر Iagon خلال اليوم هو -3.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 376.02M

أداء سعر Iagon (IAG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Iagon مقابل USD هو $ -0.0084216742146819 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Iagon مقابل USD هو $ -0.0369708959 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Iagon مقابل USD هو $ +0.2026828168 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Iagon مقابل USD هو $ +0.13534545329618703 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0084216742146819 -3.19% 30 يوم $ -0.0369708959 -14.49% 60 يوم $ +0.2026828168 +79.46% 90 يوم $ +0.13534545329618703 +113.06%

تحليل سعر Iagon (IAG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Iagon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.249835$ 0.249835 $ 0.249835 24 ساعة مرتفع $ 0.266286$ 0.266286 $ 0.266286 عالية طوال الوقت $ 0.385103$ 0.385103 $ 0.385103 تغير السعر (1 ساعة) +0.47% تغير السعر (1يوم) -3.19% تغير السعر (7 أيام) -19.51%

معلومات سوق Iagon (IAG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: