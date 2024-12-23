سعر Iagon (IAG)
سعر Iagon (IAG) المباشر لليوم هو USD 0.25506. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 95.96M. يتم تحديث سعر IAG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Iagon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 181.50K
- تغيير سعر Iagon خلال اليوم هو -3.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 376.02M
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خلال اليوم، كان سعر Iagon مقابل USD هو $ -0.0084216742146819 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Iagon مقابل USD هو $ -0.0369708959 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Iagon مقابل USD هو $ +0.2026828168 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Iagon مقابل USD هو $ +0.13534545329618703 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0084216742146819
|-3.19%
|30 يوم
|$ -0.0369708959
|-14.49%
|60 يوم
|$ +0.2026828168
|+79.46%
|90 يوم
|$ +0.13534545329618703
|+113.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Iagon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.47%
-3.19%
-19.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
IAGON enables users and enterprises to store big data files and repositories, as well as smaller scales files, to carry out complex computational processes, such as those needed for artificial intelligence and machine learning operations, within a fully secure and encrypted platform that integrates blockchain, cryptographic and AI technologies in a user- friendly way.
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