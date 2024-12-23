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سعر HUSD (HUSD) المباشر لليوم هو USD 0.02692735 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.06M . يتم تحديث سعر HUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.62 - تغيير سعر HUSD خلال اليوم هو -1.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 187.82M

أداء سعر HUSD (HUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HUSD مقابل USD هو $ -0.00036424968718715 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HUSD مقابل USD هو $ -0.0000005950 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HUSD مقابل USD هو $ +0.0002170128 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HUSD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00036424968718715 -1.33% 30 يوم $ -0.0000005950 -0.00% 60 يوم $ +0.0002170128 +0.81% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HUSD (HUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02668416$ 0.02668416 $ 0.02668416 24 ساعة مرتفع $ 0.02744549$ 0.02744549 $ 0.02744549 عالية طوال الوقت $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) -1.33% تغير السعر (7 أيام) -4.33%

معلومات سوق HUSD (HUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: