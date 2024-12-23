سعر HUSD (HUSD)
سعر HUSD (HUSD) المباشر لليوم هو USD 0.02692735. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.06M. يتم تحديث سعر HUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.62
- تغيير سعر HUSD خلال اليوم هو -1.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 187.82M
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خلال اليوم، كان سعر HUSD مقابل USD هو $ -0.00036424968718715 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HUSD مقابل USD هو $ -0.0000005950 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HUSD مقابل USD هو $ +0.0002170128 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HUSD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00036424968718715
|-1.33%
|30 يوم
|$ -0.0000005950
|-0.00%
|60 يوم
|$ +0.0002170128
|+0.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
-1.33%
-4.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HUSD Token is issued by Stable Universal, with a 1:1 USD peg. Paxos Trust Company will act as the USD asset custodian, and HUSD Token will be subject to a monthly attestations.
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