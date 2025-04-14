سعر HighKey (HIGHKEY)
سعر HighKey (HIGHKEY) المباشر لليوم هو USD 0.00490338. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.67M. يتم تحديث سعر HIGHKEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HighKey الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر HighKey خلال اليوم هو -4.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 950.00M
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خلال اليوم، كان سعر HighKey مقابل USD هو $ -0.000215405594786865 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HighKey مقابل USD هو $ -0.0024225982 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HighKey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HighKey مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000215405594786865
|-4.20%
|30 يوم
|$ -0.0024225982
|-49.40%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HighKey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.72%
-4.20%
-4.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HighKey is pioneering the next generation of Web3 intelligence, offering a comprehensive platform powered by the groundbreaking DARP (Decentralized AI Research Protocol). We're bridging the gap between the power of Artificial Intelligence and the vast, complex world of blockchain data and operations, providing unparalleled insights and actionable intelligence for investors, developers, and businesses alike. HighKey goes beyond simple analytics. By leveraging the DARP protocol, we're building a decentralized ecosystem where AI models are collaboratively trained and refined, ensuring accuracy, transparency, and continuous improvement. Our platform offers a wide range of features, including advanced on-chain analytics, predictive market analysis, smart contract auditing tools, and personalized investment recommendations. With HighKey, users can easily navigate the complexities of Web3, identify emerging trends, assess risk, and make data-driven decisions with confidence. Whether you're a seasoned crypto investor or just starting to explore the potential of blockchain technology, HighKey provides the tools and intelligence you need to succeed. We empower users to understand on-chain activity like never before, offering clarity in a space often characterized by opacity. Our vision is to democratize access to sophisticated AI-driven insights, making them accessible to everyone in the Web3 ecosystem. By combining cutting-edge AI technology with the principles of decentralization, HighKey is creating a more transparent, efficient, and informed future for blockchain. Join us in building the future of Web3 intelligence!
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