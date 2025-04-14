احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HIGHKEY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HIGHKEY.

سعر HighKey (HIGHKEY) المباشر لليوم هو USD 0.00490338 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.67M . يتم تحديث سعر HIGHKEY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HighKey الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر HighKey خلال اليوم هو -4.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 950.00M

أداء سعر HighKey (HIGHKEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HighKey مقابل USD هو $ -0.000215405594786865 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HighKey مقابل USD هو $ -0.0024225982 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HighKey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HighKey مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000215405594786865 -4.20% 30 يوم $ -0.0024225982 -49.40% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HighKey (HIGHKEY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HighKey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00475273$ 0.00475273 $ 0.00475273 24 ساعة مرتفع $ 0.00513443$ 0.00513443 $ 0.00513443 عالية طوال الوقت $ 0.01129505$ 0.01129505 $ 0.01129505 تغير السعر (1 ساعة) -0.72% تغير السعر (1يوم) -4.20% تغير السعر (7 أيام) -4.13%

معلومات سوق HighKey (HIGHKEY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: