توكنوميكس HighKey (HIGHKEY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول HighKey (HIGHKEY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات HighKey (HIGHKEY) HighKey is pioneering the next generation of Web3 intelligence, offering a comprehensive platform powered by the groundbreaking DARP (Decentralized AI Research Protocol). We're bridging the gap between the power of Artificial Intelligence and the vast, complex world of blockchain data and operations, providing unparalleled insights and actionable intelligence for investors, developers, and businesses alike. HighKey goes beyond simple analytics. By leveraging the DARP protocol, we're building a decentralized ecosystem where AI models are collaboratively trained and refined, ensuring accuracy, transparency, and continuous improvement. Our platform offers a wide range of features, including advanced on-chain analytics, predictive market analysis, smart contract auditing tools, and personalized investment recommendations. With HighKey, users can easily navigate the complexities of Web3, identify emerging trends, assess risk, and make data-driven decisions with confidence. Whether you're a seasoned crypto investor or just starting to explore the potential of blockchain technology, HighKey provides the tools and intelligence you need to succeed. We empower users to understand on-chain activity like never before, offering clarity in a space often characterized by opacity. Our vision is to democratize access to sophisticated AI-driven insights, making them accessible to everyone in the Web3 ecosystem. By combining cutting-edge AI technology with the principles of decentralization, HighKey is creating a more transparent, efficient, and informed future for blockchain. Join us in building the future of Web3 intelligence! الموقع الرسمي: https://highkey.ai/ الوثيقة البيضاء: https://docs.highkey.ai/ اشتر HIGHKEY الآن!

توكنوميكس HighKey (HIGHKEY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار HighKey (HIGHKEY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M إجمالي العرض: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M العرض المتداول: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01283211 $ 0.01283211 $ 0.01283211 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00243188 $ 0.00243188 $ 0.00243188 السعر الحالي: $ 0.00280551 $ 0.00280551 $ 0.00280551 معرفة المزيد عن سعر HighKey (HIGHKEY)

توكنوميكس HighKey (HIGHKEY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس HighKey (HIGHKEY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HIGHKEY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HIGHKEY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HIGHKEY، استكشف السعر المباشر لتوكن HIGHKEY!

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