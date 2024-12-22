سعر GUA (GUA)
سعر GUA (GUA) المباشر لليوم هو USD 0.00025455. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.60M. يتم تحديث سعر GUA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GUA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.08K
- تغيير سعر GUA خلال اليوم هو +6.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.25B
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خلال اليوم، كان سعر GUA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GUA مقابل USD هو $ +0.0002883071 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GUA مقابل USD هو $ -0.0000259526 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GUA مقابل USD هو $ -0.0007555201616136342 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.24%
|30 يوم
|$ +0.0002883071
|+113.26%
|60 يوم
|$ -0.0000259526
|-10.19%
|90 يوم
|$ -0.0007555201616136342
|-74.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GUA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.61%
+6.24%
-28.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GUA is a revolutionary cryptocurrency designed to provide users with an unprecedented level of security and efficiency through its unique technology and innovative business model. The core value of GUA lies in its zero-risk contract and century-long LP locking commitment, ensuring the safety of every investor's funds. GUA is not only a new favorite in the meme coin market. but also a community-driven platform that promotes sustainable development in the cryptocurrency market through community participation and transparent governance. In the crowded MemeCoin space filled with frog-themed tokens like PEPE, GUA stands out with its unique NervyFrog twist! Jump #GUA, the next big hit after PEPE!
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