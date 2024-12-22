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سعر GUA (GUA) المباشر لليوم هو USD 0.00025455 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.60M . يتم تحديث سعر GUA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GUA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.08K - تغيير سعر GUA خلال اليوم هو +6.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.25B

أداء سعر GUA (GUA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GUA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GUA مقابل USD هو $ +0.0002883071 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GUA مقابل USD هو $ -0.0000259526 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GUA مقابل USD هو $ -0.0007555201616136342 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.24% 30 يوم $ +0.0002883071 +113.26% 60 يوم $ -0.0000259526 -10.19% 90 يوم $ -0.0007555201616136342 -74.79%

تحليل سعر GUA (GUA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GUA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00023812$ 0.00023812 $ 0.00023812 24 ساعة مرتفع $ 0.00028346$ 0.00028346 $ 0.00028346 عالية طوال الوقت $ 0.00136494$ 0.00136494 $ 0.00136494 تغير السعر (1 ساعة) -0.61% تغير السعر (1يوم) +6.24% تغير السعر (7 أيام) -28.33%

معلومات سوق GUA (GUA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: