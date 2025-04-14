سعر glonkybot (GLANKER)
سعر glonkybot (GLANKER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.91K. يتم تحديث سعر GLANKER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق glonkybot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر glonkybot خلال اليوم هو -4.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر glonkybot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر glonkybot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر glonkybot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر glonkybot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.65%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر glonkybot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.34%
-4.65%
-17.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project expands on the Clanker ecosystem with tools and experiences for creating and managing Clanker (and Base-native) tokens. Our product suite includes: Empire Builder: The gamified token community rewards tool. This is our flagship product and is designed to make it easy for token creators to build and reward their community of token holders. glonkybot - A natural language tokenbot AI agent that has the additional feature of using sonnet 3.7 to analyze your profile, a certain image, or post and come up with a unique token name and ticker that is automatically deployed as a Clanker.
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